تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.. زيلينسكي يطالب الدول الغربية بمزيد من الأسلحة (بث مباشر)

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية بتقديم عتاد عسكري لبلاده، قائلًا بغضب شديد إن العتاد يعتريه الغبار في مخازن الدول الغربية بينما تدافع بلاده عن أوربا بأكملها، على حد وصفه.

وتعهدت دول عدة بإرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، لكن زيلينسكي قال إن كييف بحاجة إلى دبابات وطائرات وأنظمة مضادة للسفن.

وأضاف في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة “هذا ما يمتلكه شركاؤنا، هذا العتاد يعتريه الغبار هناك، ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب بل من أجل حرية أوربا”، حسب قوله.

وأشار إلى أن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من واحد في المئة فقط من طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وواحد في المئة من دباباته، ولن تطلب المزيد.

وصرّح زيلينسكي مرارًا بأن روسيا ستسعى إلى التوسع أكثر في أوروبا إذا سقطت أوكرانيا، ويرفض الناتو الاستجابة لطلبه بفرض منطقة حظر طيران في أجواء أوكرانيا، موضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا.

من جهة أخرى، طالب عمدة مدينة لفيف الأوكرانية أندريه سادوفيي بأنظمة دفاع جوي، عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية الروسية التي تعرضت لها المدينة مساء السبت.

وقال في تصريحات صحفية “لا نعرف أهداف الصواريخ الروسية التي أُطلِقت اليوم من مدينة سيفاستوبول، وأصابت لفيف ومواقع أخرى في بلادنا”، وفقًا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وأضاف “نحن جميعًا في الوضع نفسه، كلما أسرعنا في الحصول على أسلحة وأنظمة دفاع جوي ذات جودة أفضل، كانت مدننا ومواطنونا أكثر أمانًا”.

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