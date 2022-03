بالتزامن مع “قمة النقب”.. إسرائيل تصادق على بناء 5 مستوطنات جديدة في النقب

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتراح رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، اليوم الأحد، بإنشاء خمس مستوطنات جديدة في شمال النقب، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

تأتي ذلك بالتزامن مع قمة وصفتها تل أبيب بـ”التاريخية”، تجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، أمس السبت، لإجراء محادثات مع الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع تل أبيب في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

ووصفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية القمة بـ”اللقاء التاريخي وغير المسبوق”، إذ سيجري في كيبوتس (سديه بوكير) جنوب بئر السبع في صحراء النقب.

وقال بينيت “هذه أنباء مهمة لجميع سكان المنطقة وجزء من عملية التنظيم في هذا الجزء من البلاد الذي أهمِل سنوات عديدة. هدفنا إعادة البلاد إلى النقب، فهو (النقب) ليس منطقة خارج حدود الدولة، ولكن مكان توجد فيه إسرائيل سواء من حيث الحكم أو الموارد”.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، اعترف بينيت بعجز إسرائيل عن فرض سيطرتها على المواطنين العرب في النقب.

وقال بينيت -وقتها- في مقابلة مع صحيفة (معاريف) العبرية إن “هناك مشكلة حقيقية خطيرة. في السنوات العشرين الماضية، فقدنا النقب إلى حد كبير بسبب حماقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة”.

أهلا بك في قمة النقب – وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد

