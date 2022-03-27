الرئيس الألماني: حرب أوكرانيا ستغيّر العالم وسنواجه أيامًا أكثر صعوبة

قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، إن بلاده ستواجه فترات أكثر صعوبة جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وخلال كلمة ألقاها في افتتاح حفل تضامني مع أوكرانيا في أوركسترا برلين الفيلهارمونية، قال شتاينماير “العقوبات المشددة ستؤدي لا محالة إلى قلاقل وخسائر بالنسبة لنا”.

وأضاف شتاينماير “سنواجه في ألمانيا أيامًا أكثر صعوبة، ويجب علينا الاستعداد لتحمّلها إذا لم يكن تضامننا مجرد وعود جوفاء، وإذا تم أخذه على محمل الجد”.

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن “هذه الأيام ستغيّر العالم وتغيّرنا نحن أيضًا، ربما بشكل أسرع مما كنا نعتقده ممكنًا”.

وتابع “الحقيقة الكاملة هي أننا بصدد مواجهة كثير من المشقات”، مشيرًا إلى أنه “رغم كل الجهود الدبلوماسية الراهنة من أجل إنهاء الحرب، فإن الشيء الثابت هو أن تضامننا ودعمنا وصمودنا -وكذلك استعدادنا لمواجهة قيود- سيكون مطلوبًا لفترة طويلة”.

أقوى جيش في أوربا

وعقب أيام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في فبراير/شباط الماضي، تخصيص صندوق خاص للجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو لاستخدامه في مشاريع الاستثمارات والتسلح.

وقال إن ألمانيا “ستستثمر من الآن فصاعدًا -عامًا بعد عام- أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي في دفاعنا”.

وأضاف شولتس أن الجيش في حاجة إلى “قدرات قوية جديدة” نظرًا للتحول الزمني الذي أحدثه الهجوم الروسي على أوكرانيا .

ورأى شولتس أن “العدوان الروسي يُعد بمثابة تحوّل زمني”، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى “إنشاء امبراطورية روسية”.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن هدف بلاده هو أن يكون لديها أحد أكثر الجيوش قوة وقدرة على التصرف في أوربا خلال العقد الحالي.