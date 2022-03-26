وحدة التحقق في “الجزيرة مباشر” تكشف محتوى مضللا نشره الجيش الأوكراني (فيديو)

كشفت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر محتوى مصورًا مضللًا -نشره حسابا القوات البحرية ووكالة الأنباء التابعة للجيش الأوكراني وعدد من وسائل الإعلام في البلاد- تحت عنوان “كل شيء واضح”.

وتأتي الصورة المنشورة، اليوم السبت، في سياق عمليات نفذها الجيش الأوكراني ضد الجنود الروس باستخدام طائرات بيرقدار المسيّرة.

ولاحقًا حذفت وزارة الدفاع الأوكرانية المحتوى المضلل من منصات التواصل.

المحتوى المضلل:





وتابعت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر المحتوى المنشور، وتبيّن أن الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية -نقلًا عن حساب القوات البحرية- مجمَّعة، وبعضها من أذربيجان عام 2020.

ودار قتال عنيف بعدد من المناطق، اليوم السبت، في تواصل للحرب التي أودت بحياة الآلاف ودفعت نحو 3.7 ملايين إلى اللجوء خارج أوكرانيا، بجانب نزوح أكثر من نصف الأطفال عن ديارهم، وفق الأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية -عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي- مقاطع مصورة لتدمير معدات عسكرية روسية باستخدام الطائرات المسيّرة (بيرقدار تي. بي. 2) تركية الصنع.

ومطلع الشهر الجاري، أشادت القوات البرية الأوكرانية بأداء الطائرة المسيّرة التركية التي شكّلت مهمة حاسمة في إعاقة تقدم القوات الروسية خلال المعارك الدائرة بعدد من المدن.