من هو الزعيم المفضّل لتحدثه عن الحرب؟ صحفية تباغت رئيس أوكرانيا وهكذا أجاب (فيديو)

أظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار مهاراته الممتازة في التواصل، منذ بدء حرب روسيا على بلاده قبل شهر.

ورغم أجواء الحرب، لم يفقد الرئيس روح الدعابة، وقد ظهر ذلك عندما استفسرت صحفية عن محادثاته مع قادة العالم الآخرين، ووجهت إليه سؤالًا عن “زعيمه المفضل” للتحدث معه حول الصراع.

وأجاب زيلينسكي قائلًا “لديّ العديد من العلاقات مع (الرئيس البولندي) أندريه دودا، ولديّ اتصالات كثيرة مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون، ولديّ اتصالات كثيرة مع (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون، ودول البلطيق”.

ثم حاولت الصحفية إحراجه وأصرّت على معرفة أيّ هؤلاء هو المفضل له، فردّ عليها زيلينسكي ردًّا فكاهيًّا قائلًا “من أفضّل؟ زوجتي!”.

وأثارت إجابة رئيس أوكرانيا كثير من التفاعلات والردود لكونه استطاع الحافظ على روح الدعابة وإظهار حبه لزوجته رغم قسوة الحرب.

وأثبتت خبرة زيلينسكي السابقة في التمثيل أهميتها في مساعدته على الوصول إلى جميع السكان والحفاظ على وحدة البلاد.

وقال أحد الحسابات “يمر هو وبلده بالكثير، ولا يزال بإمكانه الضحك والابتسام وإظهار حبه لزوجته. هو شخص طيب”.

I love this. ❤️

He and his country are going through so much and he still can Laugh, smile and show his love for his wife. #VolodymyrZelenskyy

He is good human being. https://t.co/H2wHp7fjI1

— News Junky 🇺🇦🌻🕊 (@LaResistance01) March 23, 2022