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رجائي عطية.. وفاة نقيب “القضاء الواقف” بثوب المحاماة داخل محكمة مصرية

الفقيه القانوني الكبير، والمفكر الإسلامي رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب
26/3/2022-|آخر تحديث: 26/3/202204:10 PM (مكة المكرمة)

توفي المحامي البارز، رجائي عطية، نقيب المحامين المصري، رئيس اتحاد المحامين العرب، السبت، عن عمر ناهز 84 عامًا، أثناء وجوده للترافع عن محامين بمقر محكمة غربي العاصمة القاهرة.

وأعلنت نقابة المحامين المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن عطية توفي “أثناء حضوره جلسة المحامين بالجيزة”، دون تفاصيل بشأن الوفاة.

وأضافت “تقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم (وسط القاهرة)”.

وتابعت “يتوجه بعدها جثمان الفقيد إلى مقر النقابة العامة، على أن يشيع إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بأكتوبر.

فيما أفادت صحيفة أخبار اليوم (حكومية)، بأن عطية توفي بـ”روب” (ثوب) المحاماة “أثناء وجوده في المحكمة وسط زملائه المحامين خلال استعداده للمرافعة في إحدى القضايا المهمة المتعلقة بالدفاع عن المحامين المتهمين بتهمة إهانة القضاء”.

وفي بيان لها عبر حسابها بتويتر، نعت جمعية المحامين الكويتية “العلامة الفقيه رجائي عطية”.

وأكدت أن عطية “أدى رسالته المهنية بكل إخلاص مستذكرين إسهاماته و جهوده مع كافة زملائه في الدول العربية”.

 

ونعى محمد معيط وزير المالية، الفقيه القانوني الكبير وقال “استطاع الفقيد الراحل أن يقدم نموذجًا متفردًا في العطاء الوطني والإنساني والمهني، بإسهامات تثرى الحياة العامة والنقابية، ومؤلفات وبحوث رصينة تُعد بصمة واضحة في المعارف الإنسانية والفكر الإسلامي”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ورجائي عطية، أحد أبرز الرموز القانونية في مصر وهو من مواليد 6 من أغسطس /آب 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية بمصر.

ومنذ أوائل الستينيات وحتى الآن أعد للإذاعة والتلفزيون برامج دينية وثقافية منها “من هدى القرآن”، و”أضواء على الفكر العربى”، و”معركة المصير”، بجانب عدة سيناريوهات لأعمال درامية، وترافع في قضايا شهيرة، مثل قضية وزارة الصناعة، وقضية البنوك الكبرى.

وقبل وفاته، شغل منصب نقيب المحامين في مارس/آذار 2020، بعد رحلة كبيرة تولى خلالها قضايا قانونية شهيرة، وشغل عضوية كل من اتحاد الكتاب ومجمع البحوث الإسلامية.

وتصدر اسم رجائي عطية قائمة التفاعلات على المنصات المصرية كما تصدر أيضًا قائمة البحث على غوغل. وتفاعل ناشطون وشخصيات عامة مع وفاة النقيب، وأثنوا عليه وأبرزوا مناقبه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات