رجائي عطية.. وفاة نقيب “القضاء الواقف” بثوب المحاماة داخل محكمة مصرية

توفي المحامي البارز، رجائي عطية، نقيب المحامين المصري، رئيس اتحاد المحامين العرب، السبت، عن عمر ناهز 84 عامًا، أثناء وجوده للترافع عن محامين بمقر محكمة غربي العاصمة القاهرة.

وأعلنت نقابة المحامين المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن عطية توفي “أثناء حضوره جلسة المحامين بالجيزة”، دون تفاصيل بشأن الوفاة.

وأضافت “تقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم (وسط القاهرة)”.

وتابعت “يتوجه بعدها جثمان الفقيد إلى مقر النقابة العامة، على أن يشيع إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بأكتوبر.

– لا اله الا الله .. وفاه نقيب المحامين #رجائي_عطية" قبل قليل خلال جلسة المحاكمة وسقوط علي الأرض أثناء عمله .. "الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته،اللهم أمين" ..🙏 pic.twitter.com/UXKvlFamZq — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) March 26, 2022

فيما أفادت صحيفة أخبار اليوم (حكومية)، بأن عطية توفي بـ”روب” (ثوب) المحاماة “أثناء وجوده في المحكمة وسط زملائه المحامين خلال استعداده للمرافعة في إحدى القضايا المهمة المتعلقة بالدفاع عن المحامين المتهمين بتهمة إهانة القضاء”.

وفي بيان لها عبر حسابها بتويتر، نعت جمعية المحامين الكويتية “العلامة الفقيه رجائي عطية”.

وأكدت أن عطية “أدى رسالته المهنية بكل إخلاص مستذكرين إسهاماته و جهوده مع كافة زملائه في الدول العربية”.

تنعى جمعية المحامين الكويتية نقيب المحامين المصريين و رئيس إتحاد المحامين العرب العلامة الفقيه الأستاذ / رجائي عطية الذي أدى رسالته المهنية بكل إخلاص مستذكرين إسهاماته و جهوده مع كافة زملائه في الدول العربية سائلين المولى عز و جل أن يرحمه و يسكنه فسيح جناته بإذنه تعالى pic.twitter.com/H9nPCRun6O — جمعية المحامين الكويتية (@KUWAITILAWYER63) March 26, 2022

ونعى محمد معيط وزير المالية، الفقيه القانوني الكبير وقال “استطاع الفقيد الراحل أن يقدم نموذجًا متفردًا في العطاء الوطني والإنساني والمهني، بإسهامات تثرى الحياة العامة والنقابية، ومؤلفات وبحوث رصينة تُعد بصمة واضحة في المعارف الإنسانية والفكر الإسلامي”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ورجائي عطية، أحد أبرز الرموز القانونية في مصر وهو من مواليد 6 من أغسطس /آب 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية بمصر.

ومنذ أوائل الستينيات وحتى الآن أعد للإذاعة والتلفزيون برامج دينية وثقافية منها “من هدى القرآن”، و”أضواء على الفكر العربى”، و”معركة المصير”، بجانب عدة سيناريوهات لأعمال درامية، وترافع في قضايا شهيرة، مثل قضية وزارة الصناعة، وقضية البنوك الكبرى.

وقبل وفاته، شغل منصب نقيب المحامين في مارس/آذار 2020، بعد رحلة كبيرة تولى خلالها قضايا قانونية شهيرة، وشغل عضوية كل من اتحاد الكتاب ومجمع البحوث الإسلامية.

وتصدر اسم رجائي عطية قائمة التفاعلات على المنصات المصرية كما تصدر أيضًا قائمة البحث على غوغل. وتفاعل ناشطون وشخصيات عامة مع وفاة النقيب، وأثنوا عليه وأبرزوا مناقبه.

مات نقيب المحامين الأستاذ رجالي عطية وهو يترافع أمام المحكمة دفاعا عن محامين محبوسين.

أن تأتي النهاية بينما يؤدي الإنسان واجبه، فإن هذا، بدون شك، من حسن الختام.

لم يكن رجائي، اتفقت أو اختلفت مع مواقفه السياسية، محاميا كبيرا فحسب، بل كان صاحب فكر، ورؤية حوتها كتبه.

عليه رحمة الله — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) March 26, 2022

عاش مدافع عن الحق كجبل راسخ فى زمن ضل فيه الكثيرون، لم يخشي يوم في الحق لومة لائم، لم تفتنه الأحداث ولم يحيد عن الحق، رحل وترك في القلوب حزن وفى المُقل دمع تحجر من هول الفاجعة، نظنه على خير ولا نزكى على الله احد

ولا نقول الا ما يرضي ربنا

إنا لله وإنا إليه راجعون#رجائي_عطية pic.twitter.com/MxOWelDhin — ﷴڛٱمۑْ ۛ ּابۄ؏ـۏڞ (@M_sami228) March 26, 2022

رحم الله الاستاذ النقيب رجائي عطية واسكنه فسيح جناته

خالص العزاء للعائلة ولنقابة المحامين مجلسا واعضاء — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) March 26, 2022

النقيب رجائي عطيه

مات موتة كريمه شهيدا في ساحات المحاكم مدافعا عن زملائه المحامين #شهيد_المحاماه — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) March 26, 2022

عندما قرأت تعرضه للاغماء في المحكمة ونقله للمستشفى، أوشكت أن اكتب أن الرجل قد يتوفى دون أن يستعد المحامون بالبديل، مما يجعل من عودة سامح عاشور سهلة وميسورة!

رجائي عطية موضوع كبير، لا يختزل في بوست! — سليم عزوز (@selimazouz1) March 26, 2022

خالص العزاء في وفاة الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، للفقيد الرحمه وللاسره خالص العزاء pic.twitter.com/J5oLq0cKru — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 26, 2022

رحل الرجل العظيم

الاب العظيم

كسرة القلب والحزن على ابنته

بيتحرك ويشتغل ويدافع ويقاوم

ورحل عند خالقه اشرف رحيل في الدنيا

وهو يعمل ويدافع في محراب العدالة

رحل رجائى عطية

رحل العظيم pic.twitter.com/f9pXn2CbIa — Maya Morsy (@mayamorsy) March 26, 2022

#رجائي_عطية لم يكن مجرد محام ولكنه كان فقيهًا قانونيًا، ولم يكن كذلك فقط ولكنه كان شيخًا في مهنتة كان الراحل قامة علمية وثقافية كان مفكرًا مستنيرًا ملك أدواته في التفكير وملك مثلها في الكتابة والخطابة فكان أفصحهم وأقدرهم على التفكير والنقد والكتابة توفى صومعته بين أعمدة العدالة.. pic.twitter.com/bRTIhggbxk — منير أديب (@moneradib) March 26, 2022