بمشاركة أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.. إسرائيل تعلن عقد “قمة تاريخية” في النقب

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد عقد “قمة تاريخية” غدًا الأحد في النقب، تجمعه مع وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك إلى جانب نظرائه بكل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب في اللقاء الدبلوماسي.

كما أكدت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية مشاركة شكري في اللقاء، وقالت إنه سيقضي الليلة في إسرائيل بأحد الفنادق مع وزراء الخارجية الضيوف، على أن يشارك في القمة السداسية بعد غد الاثنين.

وأشارت القناة إلى أن هناك محادثات متقدمة مع الأردن بخصوص انضمام وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى القمة.

ويُنظَّم الاجتماع بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

ونقلت (كان) عن الرئيس السابق للشعبة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد قوله إن القمة المرتقبة هي “دليل آخر على تحالف تم تشكيله في الشرق الأوسط”.

وأضاف “الأعداء المشتركون -إيران من جهة والإرهاب الإسلامي السني من جهة أخرى- أوجدوا واقعًا خاصًا جدًا للتقارب بيننا وبين العرب” على حد قوله.

ولا يُعرف جدول أعمال القمة السداسية تحديدًا، إلا أنها تأتي في ظل تقارير حول قرب تمخض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق وسط معارضة إسرائيلية.

ومن المتوقع -وفق (كان)- أن يكون الاتفاق النووي المحتمل مع إيران إحدى القضايا الرئيسية للقمة، بجانب الحرب في أوكرانيا.

وعُقدت قمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، الثلاثاء الماضي، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وطبّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020 برعاية الولايات المتحدة، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب. كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم تقم علاقات كاملة حتى الآن.

