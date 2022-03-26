ماذا تحقق بعد شهر من الحرب؟ برلمانية أوكرانية وباحثة روسية تتحدثان للجزيرة مباشر (فيديو)

قالت نائبة في البرلمان الأوكراني للجزيرة مباشر إن رغبة بلادها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس مبررًا للحرب التي تشنها روسيا عليها، فيما قالت باحثة روسية إن انضمام كييف للناتو يهدد الأمن القومي لبلادها.

وتساءلت هيلينا يانتشنكو النائبة في البرلمان الأوكراني في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر عن العلاقة بين “قصف روسيا للمدارس وحضانات الأطفال وقتل النساء بانضمام أوكرانيا للناتو؟”.

هيلينا يانتشنكو نائبة بالبرلمان الأوكراني: ما علاقة قصف روسيا للمدارس وحضانات الأطفال وقتل النساء بانضمام أوكرانيا للناتو؟#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/pUNuAc6ECj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

وأعربت هيلينا عن استغرابها مما قالت إنه “عرض وتسويق للدعاية الروسية على شاشة الجزيرة”.

هيلينا يانتشنكو نائبة بالبرلمان الأوكراني: كيف تسمح #الجزيرة بتسويق البروباغندا الروسية على شاشتها وتبرير القتل واغتصاب النساء في أوكرانيا؟#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/nhKcwACN5R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

من جانبها قالت لانا بادفان الباحثة في العلاقات الدولية بمدرسة الاقتصاد العليا في روسيا، إن روسيا تهدف من الحرب إلى تجريد أوكرانيا من “الأسلحة الفتاكة”.

وأضافت أن على أوكرانيا الموافقة على الشروط الروسية بالحياد، وأن تكون خالية من الأسلحة الفتاكة حتى تتوقف الحرب.

وأشارت لانا إلى أن قيام دول بمساعدة أوكرانيا وإمدادها بالأسلحة يثبت صحة وجهة النظر الروسية.

بعد شهر من بداية الحرب.. متى توقف روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا؟#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/g13JHNV4Lg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

وأتمت حرب روسيا على أوكرانيا، الجمعة، شهرها الأول وسط تواصل المعارك على جبهات عدة، وأعلنت أوكرانيا صد قوات روسية في مناطق حول العاصمة كييف، واتهمت الجيش الروسي بمنع إجلاء المدنيين من ماريوبول في حين سقط قتلى بقصف روسي على خاركيف شمال شرقي البلاد.

وبالتزامن مع المعارك على الأرض شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل 3 قِمم في يوم واحد، لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع، والاتحاد الأوربي، التقت كلها على تأكيد الدعم الغربي لأوكرانيا وضرورة مواصلة الضغط على روسيا لوقف الحرب.