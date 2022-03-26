“لم نردع الروس”.. مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يرجح مدّ أوكرانيا بمنظومة إس 300 (فيديو)

رجّح مايك ميلوري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، احتمال مدّ أوكرانيا بمنظومة مضادات الطائرات إس 300، بعد ما أسماه “استهداف الجيش الروسي للمدنيين والمناطق المأهولة على نحو عشوائي”.

ودعا ميلوري في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إلى التصدي “لجريمة الحرب” التي تحدث في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه على دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) والعالم تكثيف الجهود لتوفير منظومات دفاعية للأوكرانيين.

وقال المسؤول الأمريكي السابق إن دول الناتو -ومنها بلغاريا واليونان- يمكنها توفير منظومتي الدفاع الصاروخيتين إس 300 وإس 400 لأوكرانيا من أجل التصدي للضربات الجوية الروسية، إلا أن “إسقاط الطائرات الروسية سيؤدي حتمًا إلى حرب عالمية”.

وأكد أن سبب عدم فرض الولايات المتحدة حظر الطيران فوق أوكرانيا هو “القلق من الدخول في مواجهات مع روسيا قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة”.

وتابع أن أوكرانيا دولة ذات سيادة، ولم تطلب الدعم من الولايات المتحدة فقط، بل من دول مختلفة، والكثير منها وفرت الأسلحة، وقد وصل حجمها إلى 300 طن، وقد أظهرت فاعليتها.

لماذا لا تُزود #أمريكا أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي كالموجودة في إسرائيل؟

مايك ميلوري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يُجيب..#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/erLYIpygYD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

عقوبات غير رادعة

وذهب المسؤول الأمريكي السابق إلى أن بلاده “لم تردع الروس”، وأن ذلك كان ينبغي أن يتم “قبل الغزو”، مضيفًا أن العقوبات لم تكن لتفي بالغرض.

وأوضح أن روسيا قد تستغرق وقتًا للوقوف على مدى خطورة العقوبات، معتقدًا أنها “ستتعافى على نحو بطيء جدًا، بعد أن أعادها بوتين إلى ما قبل 10 عقود”.

ولم ينف ميلوري في حديثه مع المسائية أن الولايات المتحدة وأوربا ستتأثران بهذه العقوبات، وتحديدًا في مجالي الوقود والطاقة، موضحًا أن الأسعار ارتفعت بالفعل.

مايك ميلوري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: أمريكا لم تستطع ردع روسيا وتأثير العقوبات الاقتصادية يحتاج لمزيد من الوقت#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/9GicS1k4Nc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

ومضى إلى أن بلاده وأوربا قبلتا هذا التحدي قبل فرض العقوبات، مشددًا على أنه “سيؤثر في روسيا وقدرتها على إدارة حربها المكلفة على المدى الطويل، وهو ما حدث بالفعل، إذ استنفد الجيش الروسي بفضل المقاومة الأوكرانية”.

وأضاف ميلوري أن الحرب الروسية تعثرت، وأن الأوكرانيين صاروا في موقف هجوم، كما يرى أن خطة بوتين لم تنجح، وهو ما جعل بلاده توفر الدعم والسلاح لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرّح في مؤتمر صحفي ببروكسل قائلًا “علينا تعزيز دعمنا للجيش الأوكراني الذي أظهر شجاعة في مواجهة القوات الروسية”.