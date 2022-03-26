لماذا يُعد مسلمو أوكرانيا بين أكثر الفئات تضررا من الحرب الروسية؟ رئيس مجلسهم يجيب (فيديو)

قال رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا سيران عريفوف إن المسلمين في بلاده -وإن كانوا يشكّلون أقلية- يعيشون في أكثر المناطق تضررًا من العدوان الروسي، الذي تمثلت أحدث فصوله في الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي، وإن أغلبهم اضطر إلى النزوح.

وأضاف في مقابلة مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، مساء السبت “يعاني مسلمو أوكرانيا الذين خرجوا إلى الدول المجاورة من صعوبات في التعامل معهم، ومنهم من نزح غربًا ليكون في مأمن -ولو بصورة نسبية- من الهجمات الروسية على الشرق والجنوب”.

وتابع “يبلغ عدد مسلمي أوكرانيا نحو مليون ونصف المليون، يتوزع مليون منهم في كييف والمناطق الشرقية والجنوبية، ويعاني نصف مليون مسلم منذ عام 2014 من الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، التي هي أرض المسلمين بالأساس”.

رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا سيران عريفوف: المسلمون في القرم يعانون من الإرهاب الروسي #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/DfUR41iRd9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2022

وتطرّق عريفوف -في حديثه للمسائية- إلى مشاكل تواجه المسلمين في شبه جزيرة القرم، من بينها التضييق عليهم في أداء الشعائر واستهداف الناشطين المعارضين لروسيا.

وقال “عارض المسلمون الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، ولم يشاركوا في الاستفتاء الذي أجرته موسكو، مما أدى إلى محاولات روسية لإجبار هؤلاء المسلمين على الاعتراف بأنهم جزء من روسيا، وقد اختُطف عشرات المسلمين الناشطين والمعارضين لروسيا، ثم عُثر على بعضهم مقتولًا وعلى جسده آثار تعذيب، وبعضهم لم يظهر له أثر منذ 6 سنوات”.

وأشار رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا إلى نزوح عدد كبير من سكان كييف باتجاه الغرب فرارًا من الحرب الروسية على بلادهم، فضلًا عن اللجوء إلى عدد من الدول الأوربية، متوجهًا بالشكر للحكومة الأوكرانية لعدم تفرقتها بين المسلمين وغيرهم في إجراءات النزوح والتنقل.

رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا: يوجد نحو مليون ونصف مسلم في أوكرانيا ويتمركزون في الشرق أكثر المناطق تضررا جراء الحرب#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/SnYzTv7qU1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2022

وأوضح عريفوف أن الأحوال في أوكرانيا صعبة بشكل عام، نظرًا لحرب روسيا عليها التي دخلت شهرها الثاني.

وتابع “يوجد نقص نسبي في الغذاء والدواء، وإن كانت الحكومة وبعض الجمعيات التطوعية ومؤسسات إغاثية تحاول إمداد العاصمة كييف باحتياجاتها الأساسية”.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه كييف “تدخلًا في سيادتها”.