قطر تدعو العالم إلى الاهتمام بصراعات الشرق الأوسط على غرار أوكرانيا (فيديو)

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، في مؤتمر بالدوحة إلى اهتمام عالمي بصراعات منطقة الشرق الأوسط مماثل لما تحظى به أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية.

وخلال جلسة حوارية في اليوم الأول من (منتدى الدوحة) بنسخته الـ20، قال الوزير إن “المعاناة الإنسانية التي رأيناها في أوكرانيا -والجميع يتحدث عنها الآن- هي معاناة عانى منها الكثير من بلدان المنطقة لسنوات، ولم يحدث أي شيء”.

وأضاف “لم نشهد أبدًا استجابة عالمية لمعالجة هذه المعاناة”، مشيرًا على وجه التحديد إلى “مشاهدة الوحشية ضد الشعب السوري، أو ضد الفلسطينيين، أو ضد الليبيين، أو ضد العراقيين، أو ضد الأفغان”.

وزير الخارجية القطري يطالب العالم بالتعامل مع قضايا المنطقة بنفس طريقة تعامله مع الأزمة الأوكرانية #مباشر #الدوحة #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/lUISNIQiqj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2022

وتابع “بدون محاسبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الأفعال، سنشهد المزيد والمزيد من التوسع في مثل هذا السلوك”، مضيفًا “آمل أن يكون هذا نداء للجميع في المجتمع الدولي للنظر إلى منطقتنا ومعالجة القضايا التي تحدث هنا بمستوى الالتزام نفسه الذي شهدناه حيال أوكرانيا”.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن “مقاربة المجتمع الدولي بين الحين والآخر مختلفة تمامًا”، مضيفًا “الوحدة عبر الأطلسي الآن جديرة بالثناء، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك محادثة أفضل بكثير مع بقية المجتمع الدولي”.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر حسن الذوادي “من المهم إدراك أن هذه المآسي تحدث على مستوى العالم، وأن هناك كثيرًا من ضحايا العنف في كل مكان”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ : ندعو كافة الدول لتطبيق نفس المبادئ والمعايير على جميع القضايا الدولية 🔗لقراءة الخبر كاملاً: https://t.co/X2pA9x9RIZ#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/BgQD51vSPJ — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 26, 2022

وتعرّض الاتحاد الأوربي لاتهامات بأنه رحّب باللاجئين الأوكرانيين بانفتاح أكثر، مقارنة بما حدث مع الذين فروا من نزاعات في الشرق الأوسط، وأشار كثيرون إلى ازدواجية معايير بالنسبة للتغطية الإعلامية للصراع.

وفي هذا السياق، أعرب وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بينديتو ديلا فيدوفا خلال إحدى جلسات المنتدى عن “أسفه” لعدم السماح بتدفق اللاجئين السوريين، وذلك ردًا على سؤال بشأن قبول لاجئين من أوكرانيا وليس من دول أخرى.

وأوضح “يؤسفني أن ذلك كان مستحيلًا من قبل، لأنه خلال أزمة اللاجئين السوريين لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27″، مضيفًا “الإجماع كان مطلوبًا”.

وأضاف “أعتقد أنه كان علينا القيام بذلك سابقًا، لكن لم يكن ذلك ممكنًا لأسباب سياسية”.