سياسة|لبنان

قتل امرأة وبناتها الثلاث داخل مغارة.. جريمة مروّعة تهزّ الشارع اللبناني

صور البنات المغدورات (مواقع التواصل)
26/3/2022-|آخر تحديث: 26/3/202201:28 PM (مكة المكرمة)

كشفت وسائل إعلام لبنانية، تفاصيل جريمة قتل مروّعة هزّت البلاد، ذهبت ضحيتها أم وبناتها الثلاث، وذلك بعد أسابيع من اختفائهن.

ووقعت الحادثة في بلدة أنصار جنوبي البلاد، حيث اختفت السيدة باسمة عباس و3 من بناتها في 2 مارس/ آذار الجاري، ثم عُثر على جثثهن داخل مغارة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأم وبناتها خرجن مع شخص من البلدة ذاتها، اعترف لاحقًا بارتكاب جريمة القتل الجماعي، وأنه دفن النساء الأربع في منطقة زراعية قرب بلدة أنصار.

وأوضحت أن القاتل كان على علاقة بالمغدورات، دون ذكر دوافع القتل. وشوهدت الأم وبناتها للمرة الأخيرة، برفقة الموقوف في سيارة قبل أن يفقد أثرهن وينقطع التواصل معهن.

 

وقال مصدر أمني إن الشبهات حامت حول الموقوف بسبب تردّده الدائم إلى منزل الأم التي كانت تعيش مع بناتها في منزل مستقلّ بعد طلاقها.

وأُوقف المشتبه فيه منذ حوالي 5 أيام، ثم بدأ الاعتراف يوم الخميس بعد نقله من مكتب استخبارات الجيش في النبطية إلى ثكنة زغيب في صيدا لاستكمال التحقيق معه.

وواجهت عمليات التفتيش صعوبة بسبب الطقس الماطر، مما أدى إلى تعثرها فترة وجيزة، قبل أن تتمكن السلطات في وقت لاحق من العثور على المفقودات.

وتداول رواد مواقع التواصل بيانًا لعائلة القاتل أكدوا فيه أنهم يرفضون رفضًا قاطعًا ما قام به، وأنه لا يمت إلى العائلة بصلة، وأنهم يتبرؤون منه إلى قيام الساعة بسبب الجريمة النكراء التي ارتكبها.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن أعمار الفتيات المقتولات تتراوح بين 16 و22 عامًا، وإن المتهم الرئيسي في القضية اعترف بأنه اختطف الأم وبناتها بمساعدة شخص آخر.

وأوضحت أن الرجلين نقلا النساء الأربع إلى مغارة قريبة من البلدة، وقتَلاهن هناك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل