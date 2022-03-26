قتل امرأة وبناتها الثلاث داخل مغارة.. جريمة مروّعة تهزّ الشارع اللبناني

كشفت وسائل إعلام لبنانية، تفاصيل جريمة قتل مروّعة هزّت البلاد، ذهبت ضحيتها أم وبناتها الثلاث، وذلك بعد أسابيع من اختفائهن.

ووقعت الحادثة في بلدة أنصار جنوبي البلاد، حيث اختفت السيدة باسمة عباس و3 من بناتها في 2 مارس/ آذار الجاري، ثم عُثر على جثثهن داخل مغارة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأم وبناتها خرجن مع شخص من البلدة ذاتها، اعترف لاحقًا بارتكاب جريمة القتل الجماعي، وأنه دفن النساء الأربع في منطقة زراعية قرب بلدة أنصار.

وأوضحت أن القاتل كان على علاقة بالمغدورات، دون ذكر دوافع القتل. وشوهدت الأم وبناتها للمرة الأخيرة، برفقة الموقوف في سيارة قبل أن يفقد أثرهن وينقطع التواصل معهن.

الصورة أدناه هي ل "الأم باسمة عباس وبناتها منال وتالا وريما صفاوي" واللواتي وجدن جثّثاً مدفونةً في أحد البساتين الواقعة عند أطراف بلدة #أنصار في #لبنان… ما عم اقدر استوعب حجم الجريمة يللي تفاصيلها لليوم بعدها مخفيّة!! #العدالة_لنساء_أنصار pic.twitter.com/UQFWbTywkT — alia awada (@AlyaAwada) March 25, 2022

وقال مصدر أمني إن الشبهات حامت حول الموقوف بسبب تردّده الدائم إلى منزل الأم التي كانت تعيش مع بناتها في منزل مستقلّ بعد طلاقها.

وأُوقف المشتبه فيه منذ حوالي 5 أيام، ثم بدأ الاعتراف يوم الخميس بعد نقله من مكتب استخبارات الجيش في النبطية إلى ثكنة زغيب في صيدا لاستكمال التحقيق معه.

وواجهت عمليات التفتيش صعوبة بسبب الطقس الماطر، مما أدى إلى تعثرها فترة وجيزة، قبل أن تتمكن السلطات في وقت لاحق من العثور على المفقودات.

وتداول رواد مواقع التواصل بيانًا لعائلة القاتل أكدوا فيه أنهم يرفضون رفضًا قاطعًا ما قام به، وأنه لا يمت إلى العائلة بصلة، وأنهم يتبرؤون منه إلى قيام الساعة بسبب الجريمة النكراء التي ارتكبها.

السيد جميل فياض وعائلته يتبرؤون من ابنهم حسين المجرم والقاتل الذي قتل سيدة وبناتها بدم بارد #جريمة_انصار pic.twitter.com/JharTowP8X — Nancy Lakiss🇱🇧 نانسي اللقيس 🇱🇧 (@lakiss_nancy) March 25, 2022

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن أعمار الفتيات المقتولات تتراوح بين 16 و22 عامًا، وإن المتهم الرئيسي في القضية اعترف بأنه اختطف الأم وبناتها بمساعدة شخص آخر.

وأوضحت أن الرجلين نقلا النساء الأربع إلى مغارة قريبة من البلدة، وقتَلاهن هناك.

في ابشع جريمة خطف وقتل…

ام وبناتها الثلاث من بلدة انصار الجنوبية ضحية جريمة قتل هدفها بيع الأعضاء، والمُتّهم خطيب إحداهن مع عصابة مؤلفة من بعض الشباب… والخطيب من آل فيّاض… ألقي القبض عليه وهو حاليا قيد التحقيق في مفرزة أمن النبطية. pic.twitter.com/UYbF36mDrc — Maleeka (@Maleeka44083339) March 24, 2022

🔴لبنان

مجزرة دفعت ثمنها الوالدة باسمة عباس وبناتها الثلاثة (طليقة مختار البلدة زكريا صفاوي) أما المتهم فهو أحد أبناء البلدة ويدعى حسين فياض (36 عاما) حيث كما قال رئيس بلدية أنصار صلاح عاصي "كان يحب إحدى الفتيات وينوي الارتباط بها، لذلك كان يتردد على منزلهن حيث يسكنّ مع والدتهن!! pic.twitter.com/McM64MncmX — الفضلي الفضلي (@Alfhadly55yyy) March 26, 2022

الشق الذي نحاول تسليط الضوء عليه منذ بداية معرفة خيوط #جريمة_انصار هو الفضيحة القضائية والاستخفاف بأرواح الناس، المجرم حسين فياض كان رهن التحقيق وتم الافراج عنه وختم المحضر مما سهل هروبه لسوريا قبل أن تعيده عائلته وتسلّمه، القاضية ختمت الملف قبل معرفة مصير المغدورات #Lebanon — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) March 25, 2022

آل فياض في بلدة أنصار يعلنون تبرؤ العائلة من المدعو حسين جميل فياض في حال ثبتت مسؤوليته عن جريمة قتل الام باسمة عباس وبناتها تالا ومنال وريما صفاوي. السلام لارواحهن 🙏 — AMEEN 🇱🇧 🇺🇸 (@Ameen_media) March 25, 2022