سياسة|الولايات المتحدة

دارت بسرعة في الجو وسقطت.. شاهد لحظة تحطم طائرة هليكوبتر ومصرع شخصين (فيديو)

تحطم طائرة هليكوبتر ومقتل شخصين (مواقع التواصل)
26/3/2022-|آخر تحديث: 26/3/202205:43 PM (مكة المكرمة)

قُتل شخصان في ولاية تكساس الأمريكية بحادث تحطم طائرة مروحية، وقع في إحدى ضواحي مدينة دالاس.

وذكرت الشرطة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن طائرة هليكوبتر تحطمت في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس، وأن الحادث أسفر عن مصرع شخصين.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، طائرة تهوي إلى الأرض بسرعة كبيرة، ويظهر ذيل الطائرة وهو يقع على الأرض منفصلًا عن جسم الطائرة.

وبعد اصطدام الطائرة بالأرض، فيها اشتعلت النيران، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخمادها، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وتحطمت على الأرض في ساحة خالية بقطاع تجاري مزدحم في ولاية تكساس الأمريكية لكن لم يصب أحد في المنطقة، وقالت الشرطة إن الضحيتين اللذين كانا في المروحية شخصان بالغان ولم تكشف عن هويتيهما.

واشتعلت النيران في الطائرة بعد الاصطدام، وهرع أشخاص كانوا يعملون في مكان قريب لمحاولة إنقاذ الشخصين العالقين داخلها، لكن ألسنة اللهب حالت دون ذلك، وقد تمكن رجال الإطفاء في وقت لاحق من إخماد الحريق.

المروحية المنكوبة مملوكة لشركة (سكاي هليكوبتر) وكانت في رحلة تدريب.

وسقط جسم المروحية في منطقة خالية محاطة بالعديد من الشركات، وسقط الجزء الخلفي منها في محل تخزين قريب من المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل