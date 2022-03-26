دارت بسرعة في الجو وسقطت.. شاهد لحظة تحطم طائرة هليكوبتر ومصرع شخصين (فيديو)

قُتل شخصان في ولاية تكساس الأمريكية بحادث تحطم طائرة مروحية، وقع في إحدى ضواحي مدينة دالاس.

وذكرت الشرطة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن طائرة هليكوبتر تحطمت في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس، وأن الحادث أسفر عن مصرع شخصين.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، طائرة تهوي إلى الأرض بسرعة كبيرة، ويظهر ذيل الطائرة وهو يقع على الأرض منفصلًا عن جسم الطائرة.

وبعد اصطدام الطائرة بالأرض، فيها اشتعلت النيران، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخمادها، بحسب ما ذكرته الشرطة.

The Rowlett Police Department tweeted at approximately 4:30 p.m. Friday that now two people were killed as a result of the helicopter crash that occurred at approximately 11:30 a.m. at the 2200 block of Lakeview Parkway. https://t.co/2XmNm3DipK — Star Local Media (@starlocalmedia) March 26, 2022

وتحطمت على الأرض في ساحة خالية بقطاع تجاري مزدحم في ولاية تكساس الأمريكية لكن لم يصب أحد في المنطقة، وقالت الشرطة إن الضحيتين اللذين كانا في المروحية شخصان بالغان ولم تكشف عن هويتيهما.

واشتعلت النيران في الطائرة بعد الاصطدام، وهرع أشخاص كانوا يعملون في مكان قريب لمحاولة إنقاذ الشخصين العالقين داخلها، لكن ألسنة اللهب حالت دون ذلك، وقد تمكن رجال الإطفاء في وقت لاحق من إخماد الحريق.

UPDATE: 2 dead after helicopter crashes, bursts into flames in Rowlett https://t.co/ad7ONw7xmz — FOX 4 NEWS (@FOX4) March 25, 2022

المروحية المنكوبة مملوكة لشركة (سكاي هليكوبتر) وكانت في رحلة تدريب.

وسقط جسم المروحية في منطقة خالية محاطة بالعديد من الشركات، وسقط الجزء الخلفي منها في محل تخزين قريب من المنطقة.