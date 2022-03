دارت بسرعة في الجو وسقطت.. شاهد لحظة تحطم طائرة هليكوبتر ومصرع شخصين (فيديو)

قُتل شخصان في ولاية تكساس الأمريكية بحادث تحطم طائرة مروحية، وقع في إحدى ضواحي مدينة دالاس.

وذكرت الشرطة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن طائرة هليكوبتر تحطمت في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس، وأن الحادث أسفر عن مصرع شخصين.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، طائرة تهوي إلى الأرض بسرعة كبيرة، ويظهر ذيل الطائرة وهو يقع على الأرض منفصلًا عن جسم الطائرة.

وبعد اصطدام الطائرة بالأرض، فيها اشتعلت النيران، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخمادها، بحسب ما ذكرته الشرطة.

The Rowlett Police Department tweeted at approximately 4:30 p.m. Friday that now two people were killed as a result of the helicopter crash that occurred at approximately 11:30 a.m. at the 2200 block of Lakeview Parkway. https://t.co/2XmNm3DipK

— Star Local Media (@starlocalmedia) March 26, 2022