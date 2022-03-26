خبير عسكري للجزيرة مباشر: روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا وتحاول إعادة بناء قواتها (فيديو)

قال الخبير العسكري أحمد رحال إن الأهداف الروسية لا تتفق مع ما رسم على الخرائط في غرف العمليات، وأن كل ما خُطّط له لم يتحقق على أرض الواقع، كما فشلت في تطبيق أهدافها من الهجوم على أوكرانيا، وتحاول الآن إعادة ترتيب قواتها مع رسم أهداف جديدة.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أن الروس أرادوها حربًا كلاسيكية، في حين أراد الأوكرانيون أن يحولوها إلى حرب شوارع وعصابات، ما يجعل التكلفة التي تتكبّدها روسيا كبيرة.

وأشار إلى أن بعض مظاهر الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت تتضح بعد مرور شهر من اندلاعها، في 24 فبراير/شباط الماضي، وذلت على مستويات الحرب الثلاثة (التكتيكي والعملياتي والاستراتيجي).

وقال الخبير العسكري إن هناك بعض المساحات على المستوى التكتيكي، لكن التقدم الروسي على المستوى الميداني ليس كبيرًا حتى الآن، وقد سيطروا على خاركيف فقط.

وتابع “على المستوى الاستراتيجي لم يتحقق شيء بالمرة، إذ لم يسيطر الروس على العاصمة ولم يُنزع السلاح الأوكراني ولم يُكسر الجيش الأوكراني، ولم يحدث انقلاب في صفوف الأوكرانيين”.

وعن حالة الجيش الروسي بعد مرور شهر على الحرب، قال رحال “كشفت الحرب عن مشاكل داخل الجيش الروسي فيما يخص التنسيق والتعاون بين القوى الثلاث؛ البرية والبحرية والجوية”.

واستطرد “هذه المشاكل تأتي في الإمداد اللوجستي والربط بين الجبهات، وحتى لو انتهت الحرب فإن لدى روسيا مهمة كبرى تتمثل في إعادة تنظيم وهيكلة جيشها مرة أخرى، وعدم الاعتماد على تقارير وهمية”.

وأضاف أن ماريوبول ما زالت تشكّل عقدة في طريق الروس الذين يسعون للسيطرة على كامل بحر آزوف لربطه بالبحر الأسود.

وعن سبب فشل القوات الروسية في السيطرة على مدينة أوديسا، قال رحال إن صمود مدينة ميكولايف يمنع الجيش الروسي من ذلك، مضيفًا أن الفشل وحده هو الذي يمنع القادة العسكريين من نفي نيتهم الهجوم على المدن الأوكرانية.