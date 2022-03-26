بعد رشقه بالبيض.. محتج يقذف مرشح اليمين المتطرف لرئاسة فرنسا “زمور” بزجاجة (فيديو)

تعرض المرشّح الفرنسي للانتخابات الرئاسية إريك زمور لموقف محرج، حيث ألقى أحد المواطنين زجاجة ماء عليه خلال جولة له في مدينة (بورت دو لا فيلات) شمال باريس.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن زمور الذي كان في جولة في إطار حملته الانتخابية لم يصب بأذى، وإن حراسه تدخّلوا لحمايته.

❗️🇫🇷Eric Zemmour a reçu une bouteille d'eau lorsqu'il a visité le parc de la Porte de la Villette au nord de Paris. Pour plus d'info -> https://t.co/U5FFBvKyrO#Zemmour #Presidentielle2022 pic.twitter.com/p5214mj5SY — CapitaleFR (@CapitaleFr) March 25, 2022

وقبل أيام رُشق زمور -المعروف بعنصريته تجاه المهاجرين- ببيضة على الهواء مباشرة، خلال احتفالية أقيمت في إقليم تان وغارون جنوبي غرب البلاد.

واقترب مسنّ فرنسي يبلغ عمره 70 عاما من سيارة زمور ورماه ببيضة تكسّرت على رأسه أثناء خروجه من السيارة، رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.

ويتعرض زمور حاليًّا لانتقادات بسبب دفاعه عن روسيا كما أثارت تصريحاته حول استقبال اللاجئين الأوكرانيين في بولندا بدلًا من فرنسا انتقادات صدر بعضها من أوساط مؤيّدة له.

وقال زمور، في تصريحات سابقة، إنه يفضل دعم بولندا بالمساعدات الطبية والغذائية والمالية حتى يستطيع النساء والأطفال اللاجئون القادمون من أوكرانيا البقاء قرب الأزواج والآباء الذين يقاتلون القوات الروسية داخل البلاد.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن زمور ترشحه للرئاسة وسط وعود بإعادة الهيبة إلى فرنسا وإحياء دورها في المجتمع الدولي وتحذيرات من المهاجرين ووعد بمنعهم من الوصول إلى البلاد.

وخلال خطابه التقديمي للترشح، رفض إيريك زمور أمام أنصاره وصفه بأنه “يميني متطرف”، لكنه وعد بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لمّ شمل الأسر وطرد المهاجرين غير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوربيين.

ويذهب كثير من الفرنسيين والأجانب إلى أن أفكار إيريك زمور بشأن الهجرة هي أكثر ما يجذب أنصاره.