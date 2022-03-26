بايدن يصف بوتين بـ”الجزار” وموسكو ترد وتحذر

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ”جزّار” خلال لقاء في وارسوا مع لاجئين أوكرانيين فروا من الهجوم الروسي على بلادهم، غداة إعلان الجيش الروسي تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

ووصف بايدن مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من “معركة عظيمة من أجل الحرية”، داعيًا العالم إلى الاستعداد “لمعركة طويلة”.

وشدّد على أن روسيا “خنقت الديموقراطية وسعت للقيام بذلك أيضًا في أماكن أخرى”.

وقال بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، السبت، إن الولايات المتحدة تعد البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخاصة بالدفاع المشترك “واجبًا مقدسًا”.

وردًا على سؤال حول رأيه في “بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس”، قال بايدن “إنه جزّار”، وذلك في لقاء بُثّ بشكل مباشر على قنوات تلفزيونية عدة من الاستاد الوطني في وارسو.

وختم خطابه قائلًا “سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديمقراطية والمبدأ والأمل والنور”، وأضاف “بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة”.

من جانبها، حذرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، مساء السبت، من أن تصريحات الرئيس الأمريكي المهينة من شأنها أن “تضيّق نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات” بين موسكو وواشنطن.

وعلّق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية على كلام الرئيس الأمريكي قائلا “من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس”.

وحذر بيسكوف من أن “الإهانة الجديدة بحق بوتين تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن كلمات قاسية بحق بوتين، ووصف بايدن مؤخرا بوتين مرتين بأنه “مجرم حرب”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه “يعرف جيدًا ما يعنيه وجود شخص عزيز في منطقة حرب”، في إشارة إلى نجله بو بايدن الذي قاتل في العراق وتوفي عام 2015 بمرض السرطان.