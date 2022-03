أوكرانيا تلجأ لنظام موضع جدل لتحديد القتلى الروس ومسؤول غربي يكشف أسماء 7 جنرالات

تستخدم السلطات الأوكرانية، تقنية التعرف على الوجوه لتحديد هوية الجنود الروس الذين يُقتلون على أراضيها، وهي برمجية معقدة ووسيلة لم تسبق الاستعانة بها في هذا المجال ويرى خبراء أنها تطرح إشكالات.

يأتي ذلك في حين أعلن مسؤول غربي الجمعة أسماء 7 جنرالات روس قال إنهم قتِلوا خلال الحرب الروسية في أوكرانيا، واسم آخر قال إنه عُزل أثناء هذه الحرب.

وتقول سلطات كييف إنها تستخدم التفاصيل التي تحصل عليها من خلال هذه التقنية، لتعقب أُسر الجنود القتلى وإخطارها، وتؤكد أن ذلك يهدف إلى “اختراق القيود التي تفرضها روسيا على نشر المعلومات عن الحرب”.

وفي رسالة عرضت فيها خدماتها على السلطات الأوكرانية، كتبت شركة (كليرفيو) أن تقنيتها يمكن أن تكون مفيدة جدًّا، علمًا بأنها تقوم على استخدام صور من مواقع الويب العامة.

ويوجد مقر الشركة في الولايات المتحدة، ويُوجّه إليها حماة الخصوصية انتقادات، لأنها أعطت المسؤولين الأوكرانيين حرية الوصول إلى خدمتها التي تطابق صورا تؤخذ من الإنترنت مع صور يحملها مستخدمون يحاولون التعرف على شخص ما.

وزعمت الشركة التي فرضت إيطاليا عليها غرامة قدرها 20 مليون يورو هذا الشهر، أن قاعدة بياناتها تتضمن نحو ملياري صورة من منصة (في كي) التي تعادل فيسبوك في روسيا، ويمكن أن تساعد على التعرف على الموتى من دون الحاجة إلى معلومات مثل البصمات.

وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن بلاده تستخدم “الذكاء الاصطناعي، للبحث في الشبكات الاجتماعية عن ملفات تعريف الجنود الروس باستخدام صور جثثهم ومن ثم إبلاغ أهلهم وأحبتهم بوفاتهم”.

