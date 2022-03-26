أردوغان ينشر فيديو لهبوط طائرته في مطار جديد شمالي تركيا (شاهد)

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، مقطعًا مصوّرًا له خلال متابعته هبوط طائرته في مطار طوقات الجديد من قمرة القيادة.

وأرفق المقطع في تغريدة عبر حسابه على تويتر، وظهر فيه أردوغان وهو يتبادل أطراف الحديث مع الطيارين، ويتلقى معلومات حول طول المدرج.

وقال أردوغان في التغريدة “أرجو أن يكون مطار طوقات الجديد -الذي افتتحناه رسميًا اليوم ونعده أحد رموز مستقبل المدينة- خيرًا وبشرى لمواطنينا وأمتنا وبلدنا”.

Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı’nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. pic.twitter.com/nG32NtVc5m — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2022

وفي وقت سابق الجمعة، افتتح الرئيس التركي المطار الجديد لولاية طوقات (شمالي البلاد)، وعددًا من المشاريع التنموية في الولاية.

وشارك في افتتاح المطار نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، ووزير المواصلات والبنى التحتية عادل قره إسماعيل، وعدد من المسؤولين.