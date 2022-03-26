تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.. اتهام فاغنر بمحاولة اغتيال زيلينسكي وتلويح باستخدام النووي (بث مباشر)

أكدت أوكرانيا أنها كبّدت الجيش الروسي خسائر كثيرة وأجبرته على التراجع، في حين لوّحت روسيا باستخدام الأسلحة النووية وهدّدت باقتحام 5 مدن محاصرة بينها العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت إن قواتها ستركز على استكمال السيطرة على إقليم دونباس.

ورغم حديث تركيا عن إمكانية أن تسفر جهودها الدبلوماسية عن التوصل لتسوية، فقد أبدت كييف تشاؤمها من حدوث انفراج قريب بعد شهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. ونقلت محطة (سي إن إن) عن مستشار وزير الدفاع الأوكراني قوله إن مجموعة فاغنر الروسية متورطة في محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني ورئيس وزرائه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1351 من جنودها منذ بدء الحرب في مقابل سقوط 14 ألف قتيل و16 ألف جريح في صفوف الجيش الأوكراني، وقالت إنها استكملت الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية، مؤكدة أن أغلبية القوة الجوية الأوكرانية ومنظومات الدفاع الجوي قد دُمِّرت، وأن سلاح البحرية الأوكراني لم يعد موجودًا.

يمكنكم متابعة تفاصيل اليوم الـ30 للحرب من هنا:

آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 53 دقيقة وزير الدفاع الأوكراني يقول إنه ووزير الخارجية التقيا نظيريهما الأمريكيين في وارسو.

منذ 53 دقيقة عمدة كييف: فرض حظر تجوال في العاصمة بدءا من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 7 صباح الاثنين.

منذ 53 دقيقة رويترز عن رئيس إدارة منطقة كييف: القوات الروسية دخلت مدينة سلافيوتيتش قرب تشيرنوبل.

منذ 54 دقيقة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني:

اتفقنا على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في عموم أوكرانيا.

أكثر من 100 ألف شخص آخرين ينتظرون الإجلاء من ماريوبول.

منذ ساعتين مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي:

الحرب في أوكرانيا حرب على حدودنا وهذا أمر لا يمكن تحمله.

العدوان الروسي يجب أن يتوقف ونحن ندعم أوكرانيا دون زيادة التصعيد.

بوتين يحاول فرض ما يريد بالقوة ويحول مدينة ماريوبول إلى حلب جديدة.

مفاوضات فيينا تسير بشكل جيد وقد اقتربنا من العودة للاتفاق النووي.

💬Міністр оборони України @oleksiireznikov :

Вчора разом з командувачем оборони Києва та області-командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковником Олександром Сирським відвідав передові позиції наших воїнів ➡️ https://t.co/xmb0zUlURf pic.twitter.com/y1xeY8pzly — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 25, 2022

منذ ساعتين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندزي غراهام:

بوتين وحد الأمريكيين وجعل النيتو أقوى من أي وقت مضى.

ما تعلمناه من هذه الأزمة هو أن اعتمادنا على الطاقة الروسية أمر خطير.

إذا انتهت الحرب وبقي بوتين بالسلطة فهذا يعني أن العالم فشل أمامه.

الجيش الروسي يضعف على الأرض وينبغي زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

نقول للروس إذا قمتم بهجوم نووي فسوف نرد عليكم بقوة وسرعة.

الشعب الروسي أدرك أن مستقبل بوتين سيكون سيئا وعليهم التحرك سريعا.

لا بد للروس أن يأخذوا الأمور بيدهم ويشرعوا في تغيير النظام.

أقترح أن يقوم الشعب الروسي بنفسه بتغيير النظام في موسكو.

منذ ساعتين وزير الخارجية القطري:

الأزمات الجيوسياسية لها تأثيرها على العالم بأسره وتداعيات الحرب في أوكرانيا شملت الجميع.

هناك مخاوف لدى أطراف الحرب في أوكرانيا ونحن ندعو لمعالجة هذه المخاوف بشكل سلمي.

من المهم بالنسبة لنا أن نرى استقرارا في منطقتنا.

التوصل لاتفاق نووي مع إيران مهم ويجب أن يتبعه اتفاقيات أخرى بشأن الأمن الشامل بالمنطقة.

منطقتنا تعاني من أزمات ونزاعات منذ سنوات لكنها لم تمنح الاهتمام الذي منح للوضع بأوكرانيا.

يجب التعامل مع مشكلات المنطقة بنفس الالتزام الذي تعامل به العالم مع الأزمة الأوكرانية.

منذ ساعتين وزير الخارجية السعودي: نتفق جميعا على ضرورة إنهاء النزاع في أوكرانيا وحماية المدنيين ومن المهم إطلاق حوار فوري.

منذ ساعتين الرئيس الأوكراني في كلمته لمنتدى الدوحة:

روسيا تمارس وحشيتها ضد بلادنا.

روسيا تهددنا باستخدام الأسلحة النووية وتدمير بلادنا.

روسيا تستهدف مدنيين في ماريوبول وتمنع دخول المساعدات.

لم يتم معاقبة روسيا على ضمها شبه جزيرة القرم واعتدائها على مختلف العرقيات.

علينا مواجهة احتمال أزمة غذائية بسبب حرب روسيا على بلادنا.

أدعو إلى ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من هيمنة روسيا.

منذ ساعتين أمير دولة قطر:

العالم وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

العالم وصل إلى مرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن نصل إلى حالة من فقدان التوازن.

العدالة الاجتماعية صمام الأمان للمجتمع وتتطلب سياسة ضريبية عادلة.

نحذر من الأصوات الشعبوية ذات النبرة الإقصائية في زمن التوترات المجتمعية والانكماش الاقتصادي.

من الظواهر الإقصائية التي أخذت في التصاعد في السنوات الأخيرة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

العداء للسامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل ما يضر بالصراع ضد العنصرية.

عسكرة الحلول تنامت لتصل واحدة من أصعب ذرواتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية.

نؤكد موقفنا الثابت على رفض العنف وترويع المدنيين والاعتداء على سيادة الدول وكل خرق للقيم الإنسانية.

نتضامن مع الملايين من الأبرياء واللاجئين من ضحايا هذه الحرب غير العادلة والحسابات الجيوسياسية.

نذكر بملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي والتجاهل الدولي منذ أكثر منذ 7 عقود.

علينا أن نقف وقفة جادة لتحديد مستقبل النظام الدولي وشكل العالم الذي نريد توريثه لأبنائنا.

لا يمكن للإنسانية القبول بسيناريو تنافس الدول الكبرى في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة.

اخترنا طريق الحوار العقلاني القائم على الموازنة بين القيم والمصالح المشتركة والوساطة.

الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول تنبئ بخلل جسيم في الاقتصادات الكلية.

جثث ملقاة.. حشد تمثيليّ ضخم أمام قصر الثقافة والعلوم في وارسو احتجاجا على #الحرب_الروسية_على_أوكرانيا pic.twitter.com/HLZAKP7IK7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2022

منذ 4 ساعات وزير الدفاع الروسي:

أولويتنا هي إبقاء القوات النووية على أهبة الاستعداد.

علينا الحفاظ على وتيرة تزويد قواتنا بالروبوتات ومعدات الحرب الإلكترونية مع استمرار العملية العسكرية.

منذ 5 ساعات وزارة الدفاع البريطانية:

فرضنا عقوبات جديدة على 65 شخصية وكيانا روسيا على ارتباط بالغزو الروسي لأوكرانيا.

القوات الروسية تواصل حصار مدن رئيسية في أوكرانيا منها خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول.

القوات الروسية غير مستعدة لشنّ عمليات في المناطق الحضرية وتفضل استخدام القصف العشوائي.

منذ 5 ساعات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي:

العقوبات الغربية على روسيا صعبة لكنها غير مميتة.

هناك أسباب عديدة يحق لنا بموجبها استخدام الأسلحة النووية.

سنستخدم أسلحة نووية إذا تعرضنا لهجوم نووي أو عمل يهدد وجودنا حتى بدون استخدام أسلحة نووية ضدنا.

منذ 5 ساعات هيئة الأركان العامة الأوكرانية:

قواتنا أسقطت أمس 3 مقاتلات و3 مسيّرات ومروحية و5 صواريخ كروز روسية.

القوات الروسية تواصل تنفيذ هجماتها على وحدات فردية من قواتنا دون تسجيل أي نجاح.

القوات الروسية تحاول تفعيل أنشطة تخريبية في كييف لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

منذ 5 ساعات نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي:

من المتوقع أن يتضاعف عدد مرتزقة مجموعة فاغنر في أوكرانيا إلى نحو 1000.

مرتزقة فاغنر سيركزون على هزيمة الأوكرانيين في دونباس ومناطق أخرى شرقي البلاد.

منذ 5 ساعات مستشار وزير الدفاع الأوكراني لـCNN: فاغنر الروسية متورطة في محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني ورئيس وزرائه.

منذ 5 ساعات مراسل الجزيرة: الجهات الرسمية في كييف ترسل تعليمات إلى المواطنين بالبقاء في البيوت وإغلاق النوافذ.