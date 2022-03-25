هؤلاء أبرز الضباط الروس الذين قتلوا خلال المعارك في أوكرانيا (فيديو)

أعلنت أوكرانيا مقتل عدد من كبار الضباط الروس خلال المعارك الدائرة في الحرب التي بدأتها روسيا عليها.

وأكدت موسكو مقتل عدد من كبار ضباطها، ومن أبرزهم نائب قائد أسطول البحر الأسود أندريه بالي في معارك مع القوات الأوكرانية قرب مدينة ماريوبول.

وفي العرض التالي أبرز الجنرالات الذي أعلن مقتلهم خلال المعارك.

وأعلنت روسيا، في بداية شهر مارس/آذار الجاري، عن مقتل 498 من جنودها في أوكرانيا، ولم تعلن أي تحديث للحصيلة منذ ذلك التاريخ.

وقالت أوكرانيا إن خسائر الجيش الروسي في الحرب بلغت أكثر من 15 ألف جندي، من بينهم عشرات الضباط من ذوي الرتب العالية.

لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية أن الخسائر الروسية في الحرب قد تكون أكثر من 7 آلاف جندي خلال شهر من المعارك.

وأعلنت أوكرانيا من جانبها، في 12 مارس/آذار الجاري، عن مقتل 1300 من جنودها، ويرجّح مراقبون أن هذا الرقم أقل من الحصيلة الحقيقية.