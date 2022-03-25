منظمة الطيران المدني الدولي توافق على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران.. هذه أهميته

وافق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، اليوم الجمعة، على البدء في إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران.

كما وافق المجلس أيضًا على رسم وتحديد أبعاد منطقة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR)، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ (SRR)، بما في ذلك الأبعاد المراجعة لمنطقة معلومات الطيران ومنطقة البحث والإنقاذ للبحرين.

وسينفّذ قرار المنظمة على مرحلتين، بحيث تغطّي الأولى إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مجمل الأراضي والمياه الاقتصادية لدولة قطر بالإضافة إلى المياه الدولية شرق قطر حتى حدود دولة الإمارات بارتفاع يصل إلى ما لا نهاية.

وفيما يتعلّق بالمجال الجوي فوق المياه الدولية الواقعة شمال قطر إلى حدود إيران، سيكون التحكّم بها لارتفاع يصل إلى 24,500 قدم فوق مستوى سطح البحر.

ووافق المجلس “على أنه عقب التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى وفي غضون عامين، ستشهد المرحلة الثانية توسّع نطاق منطقة الدوحة لمعلومات الطيران لارتفاع إلى ما لا نهاية”.

وزير المواصلات: دولة #قطر 🇶🇦 ستتمكن خلال تنفيذ المرحلة الأولى لإقليم الدوحة من إضافة مسارات جوية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة انتظار الطائرات في الجو، وزيادة مساحة البحث والإنقاذ وفقاً للأبعاد الجديدة للإقليم pic.twitter.com/2Kn4kfFBQ3 — وزارة المواصلات (@MOTQatar) March 25, 2022

أهمية القرار

وقال وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي إن بلاده “ستتمكّن خلال تنفيذ المرحلة الأولى لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران من إضافة مسارات جوية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة انتظار الطائرات في الجو”.

وأضاف أن هذا القرار يمكّن قطر أيضًا من “زيادة مساحة البحث والإنقاذ وفقًا للأبعاد الجديدة للإقليم”.

وقال الخبير في شؤون الملاحة الجوية أليكس ماتشيراس إن قرار الإيكاو الذي وصفه بالتاريخي يغيّر رسميًا خريطة الأجواء العالمية بإنشاء مجال جوي قطري، ويعيد رسم الحدود الجوية للشرق الأوسط لأول مرة خلال 30 عامًا.

وأضاف أن المجال الجوي القطري سيقلّص المجال الجوي للبحرين، وسيمتد حتى الإمارات وإيران.

وحث مجلس منظمة (إيكاو) الدول المعنية على المضي قدمًا في تعديل خطط الملاحة الجوية الإقليمية، وإنشاء منطقة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران انطلاقًا من أهمية حسن علاقات التعاون بين الدول لضمان خدمات جوية سلسة بمستوى عالٍ من السلامة والجودة.

وبدأت قطر مساعيها لإنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ عام 2018.