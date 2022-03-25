حرب روسيا على أوكرانيا تكمل شهرها الأول.. آخر التطورات لحظة بلحظة (بث مباشر)

تكمل حرب روسيا على أوكرانيا -اليوم الجمعة- شهرها الأول وسط تواصل المعارك على عدة جبهات، وقِممٌ غربية تتوعّد موسكو بمزيد من التصعيد وتشديد العقوبات.

وأعلنت أوكرانيا صد قوات روسية في مناطق حول كييف واتهمت الجيش الروسي بمنع إجلاء المدنيين من ماريوبول في حين سقط قتلى بقصف روسي على خاركيف شمال شرقي البلاد.

وفي يوم واحد، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل 3 قِمم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع والاتحاد الأوربي، التقت كلها على تأكيد الدعم الغربي لأوكرانيا وضرورة مواصلة الضغط على روسيا لوقف الحرب.

يمكنكم متابعة تفاصيل اليوم الـ29 من هنا:

أبرز التطورات لحظة بلحظة:

منذ ساعة وزارة الدفاع الروسية:

تدمير 51 منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

قصف مستودع للوقود في ضواحي كييف باستخدام صواريخ مجنحة من طراز كاليبر.

تدمير 204 منظومات للدفاع الجوي و261 مسيرة أوكرانية و1587 دبابة منذ بدء العملية العسكرية.

منذ ساعة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الممرات الإنسانية ستفتح اليوم من ماريوبول ومليتوبول إلى زابوروجيا.

منذ ساعة الانفصاليون في دونيتسك: مقتل 58 عسكريا أوكرانيا خلال المعارك على خطوط التماس في 24 ساعة الماضية.

منذ ساعة رئيس الإدارة العسكرية في دنيبرو: القوات الروسية تقصف وحدة عسكرية بصاروخين ونواصل البحث عن ناجين.

منذ ساعة المتحدث باسم الخارجية الصينية: الوضع في أوكرانيا ينعكس بشكل خطير على شبكة الإمدادات العالمية.

منذ ساعتين نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الممرات الإنسانية ستفتح اليوم من ماريوبول للسيارات الخاصة.

منذ ساعتين وزير النقل البريطاني: نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا لكننا لا نريد توسيع الحرب.

منذ ساعتين حرس الحدود البولندي: 2 مليون و237 ألف لاجئ أوكراني دخلوا أراضينا منذ بدء الهجوم الروسي.

منذ ساعتين هيئة الطوارئ الأوكرانية: أخمدنا 13 حريقا في كييف و6 في خاركيف نشبت جراء قصف روسي خلال 24 ساعة الماضية.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل 40 جنديا من القوات الروسية وتدمير آليات في صد هجوم على منطقة باريشيفكا بكييف.

منذ ساعتين وزارة الدفاع البريطانية:

القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدن ومواقع دفاعية تبعد 35 كلم شرق كييف.

من المرجح استمرار القوات الأوكرانية في دفع الروس للتراجع من كييف باتجاه مطار غوستوميل.

القوات الروسية تحاول الالتفاف على ميكولايف وهي تتطلع إلى التحرك غربا نحو أوديسا.

منذ ساعتين نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي:

من الحماقة محاولة الغرب التأثير على موسكو بفرض عقوبات اقتصادية.

القيود على روسيا هدفها تأليب الشعب على حكومته ودفع المواطنين لمعارضة سياسة الرئيس.

العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها بنزع سلاح كييف وجعلها محايدة.

الولايات المتحدة لم تعد سيدة الكوكب وتخطئ عندما تعتقد أنه ليس لديها منافسون.

معارضة أي روسي للعملية العسكرية بأوكرانيا خيانة ومعظم الروس يؤيدونها.

أوربا تتظاهر بالشجاعة عندما تتحدث عن إمكانية رفض شراء الغاز الروسي.

الولايات المتحدة لم تعد سيدة الكوكب وتخطئ عندما تعتقد أنه ليس لديها منافسون.

منذ 3 ساعات المدعي العام الأوكراني: مقتل 135 طفلا وإصابة 184 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ 3 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية عن رئيس بلدية ميليتوبول: سيتم اليوم إجلاء 350 شخصا من المدينة وإدخال مساعدات إنسانية.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تستعد لتجديد هجومها على محوري بروفاري وبروسيا شرقي كييف.

الانفصاليون نجحوا جزئيا في المحافظة على المناطق التي سيطروا عليها في دونيتسك ولوهانسك.

محاولات العدو السيطرة على شرقي البلاد لم تفلح والانفصاليون يحاولون تطويق العاصمة.

القوات الروسية تستعد لتجديد هجومها على محوري بروفاري وبروسيبل شرقي كييف.

قواتنا تواصل عملياتها الدفاعية في دونيتسك وسلوبوزانسكي وأجزاء من مناطق تفاريا.

قواتنا أسقطت أمس مقاتلة روسية وطائرة مسيّرة و4 صواريخ كروز.

قواتنا ما زالت تسيطر على مدينة تشيرنيهيف وتعيق تقدم القوات الروسية باتجاه كييف.

شهر على انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية.. وقرار ثان من #الأمم_المتحدة يطالب #روسيا بوقف الهجوم pic.twitter.com/qK6HcOzNFr — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 25, 2022

منذ 3 ساعات الرئيس الأوكراني يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري ويتفقان على ضرورة إعادة السلام إلى أوكرانيا.

منذ 3 ساعات السفير الروسي في الولايات المتحدة: العقوبات الأمريكية على روسيا لن تحقق هدفها في تقويض الاقتصاد الروسي.

منذ 3 ساعات واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى ضلوع الجيش الروسي في اختراق أجهزة اتصالات في أوكرانيا الشهر الماضي.

منذ 3 ساعات البنتاغون لـCNN:

البيئة الأمنية في أوربا تغيرت بغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها الحرب في أوكرانيا.

قادة حلف الناتو يبحثون ما سيكون عليه شكل البيئة الأمنية في القارة مستقبلا.

محاولاتنا للاتصال بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الروسيين لم تنجح خلال الأسبوع الماضي.

منذ 3 ساعات الخارجية الأمريكية:

فرض عقوبات على 5 كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين.

فرض العقوبات يأتي لارتباط الكيانات والأفراد بأنشطة بيونغ يانغ النووية.

العقوبات جزء من جهودنا المستمرة لإعاقة قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها الصاروخي.

العقوبات تسلط الضوء على دور روسيا السلبي باعتبارها ناشرة للبرامج المثيرة للقلق.