الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون تهويدي وإصابة صحفي في مواجهات بالضفة (فيديو)

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عددًا من الشوارع في مدينة القدس، بحجة تأمين مسير ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شرطة الاحتلال أغلقت عشرات الشوارع المقدسية من شمال المدينة (التلة الفرنسية والشيخ جراح) إلى جنوبها (شارع القدس-الخليل) بما فيها باب الخليل، وباب الجديد، وشارع يافا.

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية بشكلٍ مُكثّف في الطرقات، وأوقفت عددًا من الشُبّان وقامت بتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم، وسط إغلاق للشوارع المحيطة بحجّةِ تأمين “ماراثون القدس 2022”.

ويتزامن الماراثون التهويدي مع توافد آلاف الفلسطينيين والمقدسيين إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، الأمر الذي أعاق دخولهم ووصولهم إلى البلدة القديمة والمدينة نتيجة إغلاق الشوارع.

إصابة صحفي بالرصاص المعدني

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، أُصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أن صحفيًّا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وعولِجوا ميدانيًّا.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال كذلك في قرية بيت دجن شرق نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضًا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صَبيح.

كما تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعيًّا، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، بهدف إقامة مستوطنات.

وتفيد بيانات حركة (السلام الآن) الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.