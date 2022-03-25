تدمير مدرسة وسقوط قذيفة على مدنيين.. القصف الروسي يتواصل على مدينة خاركيف الأوكرانية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جديد تداولته وسائل إعلام أوكرانية دمارًا واسعًا في مدينة خاركيف.

والتُقطت المشاهد من داخل مدرسة، تحوّلت جدرانها إلى حطام جراء القصف الروسي، فيما بقيت طاولات الفصول وسبوراته صامدة تُظهر بأن هذا الدمار كان قبل أيام قليلة مدرسة.

وبدت المشاهد كأنها مأخوذة من فيلم رعب، إذ تدلّى الجليد من الأسقف، بعد أن تجمّدت المياه التي كانت تنزل بعد انفجار أنابيب المياه أثناء القصف.

لقطات تظهر دمارا واسعا داخل مدرسة في خاركيف جراء القصف الروسي، والجليد يغطي الأنقاض بعد انفجار أنابيب المياه أثناء القصف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/nT7lF0bsTC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

ورصد فيديو آخر لحظة سقوط قذيفة على تجمع للمواطنين الأوكرانيين التقطته كاميرات المراقبة بمنطقة سالتوفكا في مدينة خاركيف.

وقالت حسابات أوكرانية إن التجمع كان أمام مبنى للبريد، وظهر في الفيديو حشد متجمهر تشتت في الاتجاهات كلها فور نزول قذيفة من الجو، فيما تصاعدت سحب الدخان الأسود.

وجرى الناس هربًا من القذيفة بعد نزولها، كما نقلت كاميرا المراقبة دويّ القذيفة.

كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط قذيفة على تجمع لمواطنين أوكرانيين أمام البريد في منطقة سالتوفكا بـ #خاركيف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/M5p1rRdvK9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

وتحاصر القوات الروسية مدينة خاركيف منذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل نحو شهر.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق الاثنين، إن “العدو يتلقى ضربات مؤلمة بالقرب من مناطق خاركيف وميكولايف وخيرسون ولوهانسك”.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو قالت إنها لتدمير آليات عسكرية روسية بمنطقة بروفارسكي في ضواحي كييف.

وأظهر المقطع آليات ضخمة مدمّرة فيما لا يزال الدخان يتصاعد منها، وكان أحد جنود الجيش الأوكراني يصف ما حدث وينقل المشاهد عبر الفيديو.

وتظهر المركبات والمعدات العسكرية في مساحات شاسعة أشبه بالقرية، فيما يرصد الفيديو منازل ومنشآت مدمرة في الوقت الذي صمد فيه تمثال في إحدى الساحات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها دمّرت 76% من المعدات العسكرية الأوكرانية، كما أعلنت مقتل أكثر من 14 ألف جندي أوكراني وإصابة نحو 16 ألفًا منذ بدء العمليات العسكرية.

عاجل | وزارة الدفاع الروسية:

• قواتنا دمرت 76% من المعدات العسكرية الأوكرانية

• مقتل أكثر من 14 ألف جندي أوكراني وإصابة نحو 16 ألفا منذ بدء العمليات العسكرية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 25, 2022

وتتواصل المعارك في أوكرانيا على جبهات عدة، مع دخول الهجوم الذي شنّته روسيا شهره الأول، في وقت يزداد فيه الدعم الغربي لأوكرانيا، وتشديد العقوبات على روسيا لوقف الحرب.