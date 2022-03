“قبل تعليم الأخلاقيات للآخرين”.. الصين تطالب الولايات المتحدة بالاعتذار لشعوب العراق وسوريا وأفغانستان

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالاعتذار عن الأضرار التي ألحقاها بدول عدة قبل تعليم الأخلاقيات للآخرين.

وكتبت هوا تشون ينغ في سلسلة تغريدات على تويتر “الولايات المتحدة والناتو ليسا في وضع يسمح لهما بالحكم على المبادئ الأخلاقية لأي دولة قبل أن يعتذرا ويعوّضا الضرر والمعاناة لشعوب يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان”.

وأضافت “قبل 23 عامًا في 24 مارس/آذار 1999، هاجم الناتو يوغوسلافيا السابقة، وأطلق حوالي 2300 صاروخ، وأكثر من 14 ألف قذيفة، بما في ذلك قذائف عنقودية وقذائف اليورانيوم المستنفذ”.

وأشارت إلى مقتل “أكثر من ألفي مدني وأصيب الآلاف، وفقد أكثر من 200 ألف منازلهم نتيجة ضربات الناتو هناك”.

The #US and #NATO are in no position to judge any country, ostensibly on the moral high ground, unless they apologize and compensate for the damage and sufferings they imposed on the people in #Yugoslavia, #Iraq, #Syria and #Afghanistan …

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 24, 2022