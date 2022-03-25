“قبل تعليم الأخلاقيات للآخرين”.. الصين تطالب الولايات المتحدة بالاعتذار لشعوب العراق وسوريا وأفغانستان

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالاعتذار عن الأضرار التي ألحقاها بدول عدة قبل تعليم الأخلاقيات للآخرين.

وكتبت هوا تشون ينغ في سلسلة تغريدات على تويتر “الولايات المتحدة والناتو ليسا في وضع يسمح لهما بالحكم على المبادئ الأخلاقية لأي دولة قبل أن يعتذرا ويعوّضا الضرر والمعاناة لشعوب يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان”.

وأضافت “قبل 23 عامًا في 24 مارس/آذار 1999، هاجم الناتو يوغوسلافيا السابقة، وأطلق حوالي 2300 صاروخ، وأكثر من 14 ألف قذيفة، بما في ذلك قذائف عنقودية وقذائف اليورانيوم المستنفذ”.

وأشارت إلى مقتل “أكثر من ألفي مدني وأصيب الآلاف، وفقد أكثر من 200 ألف منازلهم نتيجة ضربات الناتو هناك”.

The #US and #NATO are in no position to judge any country, ostensibly on the moral high ground, unless they apologize and compensate for the damage and sufferings they imposed on the people in #Yugoslavia, #Iraq, #Syria and #Afghanistan … — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 24, 2022

ورفضت الصين مقترحات بعض الدول الأعضاء باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، ووصفتها بأنها “عضو مهم” في المجموعة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إنه “لا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى من عضوية المجموعة”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الصين تدرك أن مستقبلها الاقتصادي يرتبط بالغرب أكثر من روسيا، وذلك بعد أن حذّر بيجين من أنها قد تواجه عواقب لمساعدتها حرب موسكو في أوكرانيا.

وذكر أنه لم يهدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في المحادثة التي جرت مؤخرًا بينهما، لكن الرئيس الأمريكي أضاف أنه أوضح لنظيره الصيني “عواقب مساعدة روسيا”.

من جانبه دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الصين إلى اتخاذ موقف واضح ضد حرب روسيا على أوكرانيا.

وطلب ستولتنبرغ من الصين “الانضمام لبقية العالم، وإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل واضح، وعدم تقديم دعم سياسي” أو مادي لموسكو.