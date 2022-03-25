الحوثيون يستهدفون منشأة سعودية لتخزين النفط في جدة والتحالف يدمّر 11 طائرة مسيّرة (فيديو)

أظهرت صور ومقاطع مصوّرة متداولة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، استهداف منشأة لتخزين النفط تتبع شركة (أرامكو)، وذلك عقب هجوم شنّه الحوثيون استهدف المنطقة الجنوبية للمملكة، وأصاب محطات مياه وكهرباء.

وقال مصدر لرويترز، اليوم الجمعة، إن منشأة تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة أصيبت بهجوم.

وقال شهود لوكالة رويترز إن سحابة كثيفة من الدخان الأسود شوهدت تتصاعد في مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر، حيث توجد العديد من المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو.

وكانت وسائل إعلام رسمية سعودية تحدثت عن سلسلة هجمات باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ شنّتها جماعة الحوثي اليمنية، وشوهدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد في جدة.





وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عن التحالف بقيادة السعودية أن الدفاعات السعودية دمّرت، اليوم الجمعة، 11 طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون.

من جهته، قال يحيى سريع المتحدّث العسكري باسم جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، عبر تويتر إنه سيعلن تفاصيل عملية واسعة ونوعية “في العمق السعودي”.

بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية واسعة ونوعية في العمق السعودي — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

وأعربت الكويت عن إدانتها الهجمات الحوثية بإطلاق طائرات مسيّرة ومفخخة تجاه مناطق في المملكة.

وأدان الأردن الاعتداءات المستمرة للحوثيين على الأراضي السعودية وآخرها، اليوم الجمعة، عبر إطلاق صاروخ بالستي وطائرات مُسيّرة مُفخخة باتجاه مبانٍ مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في مناطق عدة بالمملكة.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية #السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي وطائرات مُسيرة مُفخخة باتجاه مباني مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق في المملكة.

🇸🇦 🇯🇴 pic.twitter.com/YkTB69U2q6 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 25, 2022

وكانت الرياض أعلنت، الاثنين الماضي، إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل هجمات تتعرّض لها منشآتها النفطية.

والأحد الماضي، أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية هجمات جديدة شنّتها جماعة الحوثي اليمنية على منشآت مدنية حيوية في المملكة العربية السعودية، وطالبت بتحرّك دولي سريع لـ”ردع” الحوثيين.