انفجار أنابيب المياه والجليد يغطي الأنقاض.. دمار هائل إثر قصف مدرسة بخاركيف الأوكرانية (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة نشرها الصحفي والمصور أليكس لاوري دمارا واسعا في مدرسة بمدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا جراء القصف الروسي، في حين غطّى الجليد الأنقاض لانفجار أنابيب المياه أثناء القصف.

ويُظهر مقطع فيديو كتلًا جليدية ضخمة فوق أنقاض مدرسة الاقتصاد في خاركيف التي تعرضت لقصف يوم 22 مارس/ آذار الجاري.

ومبنى المدرسة هو أحد مبانٍ عديدة غطّاها الجليد في خاركيف بعد انفجار أنابيب المياه أثناء الضربات الجوية المستمرة.

لقطات تظهر دمارا واسعا داخل مدرسة في خاركيف جراء القصف الروسي، والجليد يغطي الأنقاض بعد انفجار أنابيب المياه أثناء القصف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/nT7lF0bsTC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

ولا تزال الوحدات العسكرية الروسية تحاصر مدينة خاركيف ثانية كبرى المدن الأوكرانية ومدينة سومي، وفقًا لبيان صادر اليوم عن هيئة الأركان الأوكرانية، ويبدو أن القوات الروسية تستعدّ أيضًا لهجوم جديد في إزيوم بإقليم خاركيف.

وتسعى موسكو بشكل جزئي للإبقاء على اتصال برّي بين إقليم روستوف الروسي والحدود الأوكرانية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من قبل، وفقًا لهيئة الأركان.

وتعرضت القوات الأوكرانية للهجوم في منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل، وأشار مسؤول محلي على فيسبوك إلى أن روسيا شنّت هجومين صاروخيين على وحدة عسكرية في ضواحي مدينة دنيبرو.