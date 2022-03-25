أدلة أممية على مقابر جماعية في ماريوبول.. وروسيا: دمرنا أكبر موقع تخزين وقود بأوكرانيا

كشفت رئيسة فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا، أن المراقبين تلقوا معلومات متزايدة عن مقابر جماعية في مدينة ماريوبول المحاصرة بأوكرانيا، إحداها تحتوي على 200 جثة فيما يبدو.

وقالت (ماتيلدا بوجنر) للصحفيين عبر دائرة فيديو من أوكرانيا اليوم الجمعة “لدينا معلومات متزايدة عن وجود مقابر جماعية هناك” مشيرة إلى أن بعض تلك الأدلة جاءت من صور الأقمار الصناعية.

لقطات تظهر دمارا واسعا داخل مدرسة في خاركيف جراء القصف الروسي، والجليد يغطي الأنقاض بعد انفجار أنابيب المياه أثناء القصف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/nT7lF0bsTC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

وأفادت المسؤولة الأممية، أن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا تجاوز 1035، وأشارت إلى أن فريق الأمم المتحدة يحقق فيما يبدو أنه هجمات عشوائية من قبل طرفي الصراع.

ونقلت رويترز عن مسؤول أممي رفيع قوله “تلقينا ادعاءات بقتل القوات الروسية مدنيين داخل سيارات خلال عمليات الإجلاء بأوكرانيا، وتوثيق حالات إخفاء قسري لمسؤولين أوكرانيين بعضهم يعتقد أنهم محتجزون رهائن”.

وقال المسؤول “لدينا معلومات متزايدة عن مقابر جماعية في ماريوبول إحداها تضم نحو 200 جثة وننظر في ادعاءات بإجبار مدنيين على مغادرة ماريوبول باتجاه روسيا”.





مخاوف من مقتل العشرات

وأعربت بلدية ماريوبول عن خشيتها من أن يكون 300 شخص قتلوا بالقصف الروسي الذي استهدف مسرح هذه المدينة الساحلية في 16 مارس آذار، عندما كان المئات يحتمون بالمبنى.

وكتبت بلدية ماريوبول على تلغرام “لدى شهود معلومات بأن نحو 300 شخص قتلوا في مسرح ماريوبول نتيجة قصف طائرة روسية، لا نريد تصديق هذا الأمر المروع، لكن شهادات الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى وقت وقوع ذلك العمل الإرهابي تقول عكس ذلك”.

وتعرّض المسرح الواقع في وسط مدينة ماريوبول الساحلية، لأضرار جسيمة جراء غارة جوية روسية في 16 مارس/ آذار الجاري.

وأشارت البلدية إلى أن مدخل الملجأ حيث كان يختبئ مئات من الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال والمسنّين “سدته الأنقاض وجعلت عملية الإنقاذ معقدة على خلفية القصف المتواصل”.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “أكثر من 130 شخصا أُنقذوا من المبنى، لكن لا يزال مئات تحت الأنقاض”.





تدمير أكبر موقع تخزين

من جانبها قالت روسيا اليوم الجمعة إنها دمرت أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني قرب كييف في اليوم السابق، وذلك بصواريخ كروز.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية “في 24 مارس، تم تدمير أكبر موقع تخزين وقود باقٍ للجيش الأوكراني كان يستخدم لإمداد الوحدات في قرية كالينوفكا في الجزء الأوسط من البلاد”.

وكانت وزارة حالات الطوارئ الأوكرانية قد أشارت إلى حدوث قصف، الخميس “الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش على موقع كالينيفكا لتخزين الوقود”، على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غرب كييف، دون إعطاء تفاصيل عن أهمية هذا الموقع.

وميدانيًّا، كشف حاكم إقليمي أوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية عزلت فعليًّا مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، وقال للتلفزيون الوطني “العدو يطوق المدينة عمليًّا، لقد تعرضت لقصف بالمدفعية والطائرات الحربية”.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقاطع فيديو، نشرتها هيئة الطوارئ الأوكرانية، قالت إنها لإزالة صواريخ لم تنفجر سقطت على المباني في تشيرنيهيف، وأخرى نشرتها وسائل إعلام أوكرانية تقول إنها احتراق مستودع للنفط في كييف.

كما حصلت الجزيرة مباشر على مقاطع فيديو، لآثار القصف الروسي لماريوبول، وأخرى نشرتها وزارة الدفاع الروسية لتشغيل منظومة دفاع جوي في ضواحي خيرسون.