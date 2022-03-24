“ملاذات لليهود”.. سياسي إسرائيلي يقترح شراء جزر يونانية خوفًا من الحرب

اقترح السياسي الإسرائيلي أفري شتاينر، ممثّل حزب وزير الدفاع بيني غانتس، شراء جزر يونانية، وإنشاء “قبة حديدية جديدة لليهود” في حالة الحرب.

وقال موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، إن الفكرة جاءت بعد تقارير عن إمكانية وصول الصواريخ الإيرانية إلى إسرائيل.

خوفًا من الصواريخ

وطرح شتاينر فكرته خلال اجتماع لمجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للصندوق القومي اليهودي، وفقًا لصحيفة (معاريف) العبرية.

وأفاد الموقع البريطاني بأن أفري شتاينر هو عضو في مجلس إدارة شركة (هيمنوتا) المملوكة للصندوق القومي اليهودي في إسرائيل، والتي أسست بعد حرب 1967 بهدف شراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال السياسي الإسرائيلي إن “شراء الجزر اليونانية يجب اعتباره خيارًا لإجلاء المواطنين الإسرائيليين في حالة وقوع كارثة أو حرب”.

ونقل ميدل إيست آي عن صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية “رفض الاقتراح من قبل غالبية أعضاء مجلس الإدارة، لتعارضه مع أهداف الصندوق القومي اليهودي”، بدعوى أن الأخير “ليس لديه تفويض لشراء أراض خارج إسرائيل (الأراضي المحتلة)”.

وقال شتاينر في حديث لمعاريف “إنها فكرة المشروع نشأت نتيجة منشورات أجنبية تشير إلى أن الصواريخ يمكن أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية”، في إشارة إلى ما كشف عنه مؤخرًا عن امتلاك إيران أكثر من 3 آلاف صاروخ باليستي قادر على الوصول إلى إسرائيل.

وأضاف “في حرب لبنان الثانية، شاهدنا صواريخ تضرب نتانيا (مدينة إسرائيلية قامت على أراضي مدينة أم خالد الفلسطينية)، واليوم قد تسقط جنوبًا”، في إشارة إلى بلدة المنتجع وسط إسرائيل التي استهدفت في الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 واستمرت 33 يومًا.

مشروع “سريالي”

وأشار زعيم حزب (أزرق أبيض) في حكومة إسرائيل إلى وجود 40 جزيرة فارغة في اليونان، وأن إسرائيل قد تكون مهتمة بشرائها وإنشاء بنية تحتية هناك.

وأوضح الموقع البريطاني، أنه في عام 2012، حدد صندوق تنمية أصول الجمهورية اليونانية 40 جزيرة غير مأهولة وجزيرة صغيرة يمكن تأجيرها لمدة تصل إلى 50 عامًا لتقليل ديون البلاد.

وقال شتاينر “يمكن استخدامها وإنقاذ الناس إذا لزم الأمر”، مضيفًا أنها “صفقة لأغراض إنسانية”، فيما وصفت هآرتس المشروع بأنه “سريالي”.

وأضاف السياسي الإسرائيلي أنه سيكون من الممكن إنشاء إطار عمل مع الحكومة اليونانية لنقل السيادة لاحقًا إلى إسرائيل، وأعقب “الفكرة بالنسبة لي هي شراء أرض شاغرة لإنشاء قبة حديدية جديدة”.

وأشار ميدل إيست آي إلى أن الصندوق القومي اليهودي هو منظمة غير ربحية أسس عام 1901 لغرض “شراء وتطوير” الأراضي للمستوطنين اليهود.

وأضاف “تم تشجيع اليهود في إسرائيل وحول العالم على إرسال التبرعات للمشروع، والتي تجمع غالبًا في الصناديق الزرقاء الشهيرة التابعة للصندوق القومي اليهودي”.