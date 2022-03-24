مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية ويضرمون النار في مسجد (فيديو)

هاجم مستوطنون قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النار في مسجد، وأتلفوا عددًا من السيارات والممتلكات.

وقال سكان قرية (زيتا جماعين)، جنوبي نابلس، إن المستوطنين سكبوا مادة مشتعلة خارج أحد مساجد القرية ثم أضرموا النيران فيها.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن السكان أن المصلين دخلوا المسجد لصلاة الفجر ليجدوا الدخان يخرج منه، فعملوا على إخماده.

كاميرا مراقبة ترصد هجوم مستوطنين على قرية مخماس قرب #القدس واعتداء على ممتلكات الفلسطينيين ومسجد وعيادة صحية#فلسطين pic.twitter.com/BhHP9eRrJC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2022

ونقلت عن زيد رمضان رئيس مجلس القرية قوله إنه “حتى ساعات الصباح لم يكن الفاعل معروفًا، إلا أنهم اكتشفوا فيما بعد وجود كتابات باللغة العبرية على بيت قديم بجانب المسجد”، مضيفًا أن الكتابات تتوعد بالانتقام.

تغطية صحفية: "مستوطنون يحرقون جزءا من مسجد ويخطون عبارات معادية في قرية زيتا جماعين جنوب نابلس".#فلسطين pic.twitter.com/XOVQwzPt4y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2022

من جانبه، استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين حاتم البكري اعتداء المستوطنين، قائلًا إن تصاعدها في الآونة الأخيرة “ينذر بعواقب وخيمة”.

وأضاف أنها “تأتي ضمن مسلسل عنصري يظهر فيه مدى استهتار الاحتلال الصهيوني بالمقدسات وبحياة أبناء شعبنا”.

كما نشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو يظهر قيام مستوطنين بتحطيم سيارات ومنازل فلسطينيين في قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وقال سكان القرية إن المستوطنين اعتدوا أيضًا على مسجد ومنازل سكان القرية.

#فيديو| كاميرات المراقبة تُوثق لحظة مهاجمة المستوطنين صباح أمس منازل الفلسطينيين ومركباتهم في قرية مخماس شمال شرق القدس pic.twitter.com/Lvy9nuMfvz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 24, 2022

وحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نفّذ مستوطنون إسرائيليون 107 اعتداءات ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري وحتى 7 مارس/آذار الجاري.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة بنيت منذ 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.