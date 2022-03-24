سياسة

مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية ويضرمون النار في مسجد (فيديو)

مستوطنون
ألحق المستوطنون تلفا بعدد من السيارات والمنازل وأضرموا النار في المسجد (تويتر)
24/3/2022

هاجم مستوطنون قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النار في مسجد، وأتلفوا عددًا من السيارات والممتلكات.

وقال سكان قرية (زيتا جماعين)، جنوبي نابلس، إن المستوطنين سكبوا مادة مشتعلة خارج أحد مساجد القرية ثم أضرموا النيران فيها.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن السكان أن المصلين دخلوا المسجد لصلاة الفجر ليجدوا الدخان يخرج منه، فعملوا على إخماده.

ونقلت عن زيد رمضان رئيس مجلس القرية قوله إنه “حتى ساعات الصباح لم يكن الفاعل معروفًا، إلا أنهم اكتشفوا فيما بعد وجود كتابات باللغة العبرية على بيت قديم بجانب المسجد”، مضيفًا أن الكتابات تتوعد بالانتقام.

من جانبه، استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين حاتم البكري اعتداء المستوطنين، قائلًا إن تصاعدها في الآونة الأخيرة “ينذر بعواقب وخيمة”.

وأضاف أنها “تأتي ضمن مسلسل عنصري يظهر فيه مدى استهتار الاحتلال الصهيوني بالمقدسات وبحياة أبناء شعبنا”.

كما نشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو يظهر قيام مستوطنين بتحطيم سيارات ومنازل فلسطينيين في قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وقال سكان القرية إن المستوطنين اعتدوا أيضًا على مسجد ومنازل سكان القرية.

وحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نفّذ مستوطنون إسرائيليون 107 اعتداءات ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري وحتى 7 مارس/آذار الجاري.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة بنيت منذ 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

المصدر : الأناضول + وسائل إعلام فلسطينية