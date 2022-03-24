مستشار عمدة ماريوبول للجزيرة مباشر: الروس ينتقمون من المدينة لأنها تمسكت بالبقاء ضمن أوكرانيا عام 2014
قال بترو أنروشنكا مستشار عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية للجزيرة مباشر إن الروس ينتقمون من ماريوبول لأن سكانها تمسكوا بالبقاء ضمن أوكرانيا عام 2014.
وأضاف المسؤول الأوكراني أن روسيا تعمل على محو المدينة من على وجه الأرض.
وذكر أن الوضع في المدينة صعب للغاية وأن القوات الروسية تواصل إطلاق النار وقصف المدينة بالصواريخ.
مستشار عمدة #ماريوبول: الروس يريدون محو المدينة من على وجه الأرض #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/lyvElDpHuP
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2022
ونفى المستشار ما ذكره الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن سيطرة قواته على مبنى رئاسة المدينة.
وأكد أن القوات الأوكرانية صامدة مهما كلفها الأمر، معربا عن فخره بالمقاتلين الأوكرانيين الذين يتصدون للقوات الروسية.
مستشار عمدة #ماريوبول للجزيرة مباشر: روسيا تريد الانتقام من مدينة #ماريوبول#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/nGB2aDJW00
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2022
وأشار إلى أن ماريوبول حاليا بدون أي خدمات أساسية، بعد أن عطلت القوات الروسية كافة المرافق من مياه وكهرباء وتدفئة وغاز.
وذكر المسؤول الأوكراني أنهم يحاولون إجلاء المدنيين بكل الطرق بالرغم من عدم وجود خطط حاليا لذلك.