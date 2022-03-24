مستشار عمدة ماريوبول للجزيرة مباشر: الروس ينتقمون من المدينة لأنها تمسكت بالبقاء ضمن أوكرانيا عام 2014

قال بترو أنروشنكا مستشار عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية للجزيرة مباشر إن الروس ينتقمون من ماريوبول لأن سكانها تمسكوا بالبقاء ضمن أوكرانيا عام 2014.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن روسيا تعمل على محو المدينة من على وجه الأرض.

وذكر أن الوضع في المدينة صعب للغاية وأن القوات الروسية تواصل إطلاق النار وقصف المدينة بالصواريخ.

ونفى المستشار ما ذكره الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن سيطرة قواته على مبنى رئاسة المدينة.

وأكد أن القوات الأوكرانية صامدة مهما كلفها الأمر، معربا عن فخره بالمقاتلين الأوكرانيين الذين يتصدون للقوات الروسية.

وأشار إلى أن ماريوبول حاليا بدون أي خدمات أساسية، بعد أن عطلت القوات الروسية كافة المرافق من مياه وكهرباء وتدفئة وغاز.

وذكر المسؤول الأوكراني أنهم يحاولون إجلاء المدنيين بكل الطرق بالرغم من عدم وجود خطط حاليا لذلك.