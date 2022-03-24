مادلين أولبرايت.. وفاة أول امرأة تشغل منصب وزير الخارجية في تاريخ أمريكا

توفيت مادلين أولبرايت -وهي أول امرأة تولت وزارة الخارجية الأمريكية وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذًا في جيلها- عن 84 عاما بعد معاناتها من السرطان، حسبما أعلنته عائلتها الأربعاء.

وأفادت العائلة في بيان بأن أولبرايت توفيت “محاطة بأفراد من العائلة والأصدقاء”. ونعت العائلة الوزيرة السابقة التي وصفتها بأنها كانت “والدة وجدّة وأختًا وصديقة محبة” و”مدافعة بلا كلل عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

وارتقت أولبرايت -التي فرّت من النازيين في سنوات طفولتها في مسقط رأسها تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية- سلّم الدبلوماسية الأمريكية حتى أصبحت أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في بلادها وتحوّلت في سنواتها الأخيرة إلى أيقونة نسوية.

شغلت أولبرايت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بين عامي 1993 و1997 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون الذي رشحها بعد ذلك لتصبح أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية. وشغلت هذا المنصب بين عامي 1997 و2001.

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن الراحلة، وقال “مادلين أولبرايت كانت قوة. تحدت الأعراف وكسرت الحواجز مرارًا وتكرارًا”.

وينكّس البيت الأبيض والمقرات الحكومية بما في ذلك السفارات الأمريكية، الأعلام حتى 27 مارس/ آذار، حدادًا على الوزيرة السابقة.

وبزغ نجم أولبرايت التي عرفت بأسلوبها الصارم في الحديث خلال عملها في إدارة ترددت في الانخراط في أكبر أزمتين خارجيتين في التسعينيات من القرن الماضي، وهما الإبادة الجماعية في رواندا وأزمة البوسنة والهرسك.

ووقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دقيقة حدادًا على أولبرايت أمس الأربعاء.

بدوره، أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأولبرايت “الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، وهي التي فتحت الباب فعليًّا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة”، مضيفًا “أعلم أن العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن اليوم”.

RT @StateGWI: تخطت مادلين أولبرايت حواجز كثيرة عمرها أكثر من 200 عام عندما كانت أول امرأة تشغل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية. دافعت عن حقوق الإنسان للمجتمعات المهمشة ودافعت عن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. تعرفوا على المزيد عن عملها عبر هذا الموقع: https://t.co/wZIdZxbxT2 — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 23, 2022

وكانت أولبرايت قد ضغطت من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الصرب في البوسنة. لكن خلال الولاية الأولى للرئيس بيل كلينتون، كان تورط الولايات المتحدة في مستنقع فيتنام لا يزال عالقًا في أذهان العديد من كبار خبراء السياسة الخارجية الذين حرصوا على عدم تكرار هذا الخطأ في البلقان.

وبدلًا من ذلك، عملت الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على شن غارات جوية أدت إلى إنهاء الحرب بعد أن استمرت مدة 3 سنوات.

كما ضغطت أولبرايت التي عانت تجربة اللجوء في صغرها على الحكومة الأمريكية لاستخدام نفوذها لإنهاء الصراعات في العالم.

وفي خضم جهود الولايات المتحدة للضغط على كوريا الشمالية لإنهاء برنامجها للأسلحة النووية التي باءت بالفشل في نهاية المطاف، سافرت أولبرايت إلى بيونغ يانغ عام 2000 للقاء زعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونغ إيل، لتصبح أبرز مسؤول أمريكي يزور تلك الدولة التي يحكمها الشيوعيون.

وبانتهاء فترة حكم كلينتون وعقد التسعينيات، تحولت أولبرايت إلى أيقونة لجيل من الشابات اللائي يبحثن عن مصدر إلهام لسعيهن للتفوق وكسب الاحترام في أماكن العمل. ومن الجمل المأثورة عن أولبرايت “هناك مكان خاص في الجحيم للنساء اللواتي لا يساعدن بعضهن البعض”.