مادلين أولبرايت.. وفاة أول امرأة تشغل منصب وزير الخارجية في تاريخ أمريكا

توفيت مادلين أولبرايت -وهي أول امرأة تولت وزارة الخارجية الأمريكية وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذًا في جيلها- عن 84 عاما بعد معاناتها من السرطان، حسبما أعلنته عائلتها الأربعاء.

وأفادت العائلة في بيان بأن أولبرايت توفيت “محاطة بأفراد من العائلة والأصدقاء”. ونعت العائلة الوزيرة السابقة التي وصفتها بأنها كانت “والدة وجدّة وأختًا وصديقة محبة” و”مدافعة بلا كلل عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9

— Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022