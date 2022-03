شاهد: الجيش الأوكراني يعلن تدمير سفينة إنزال روسية

أعلن الجيش الأوكراني تدمير سفينة إنزال روسية في ميناء مدينة (بيرديانسك) المطلّة على بحر آزوف جنوب شرقي البلاد.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان نشرته الخميس “تم تدمير سفينة الإنزال الكبيرة أورسك التابعة لأسطول الغزاة في البحر الأسود داخل ميناء بيرديانسك المحتل”.

ونشرت عبر حسابها في فيسبوك مشاهد تظهر احتراق سفينة، وحدوث انفجارات في الميناء المذكور.

وكانت القوات الروسية سيطرت على مدينة بيرديانسك أواخر فبراير/شباط الماضي في إطار الهجوم الذي شنّته على أوكرانيا.

ونشرت صفحة وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر صورة سابقة للسفينة البحرية تظهر حجمها.

وأضافت أنه “احتفال” بمرور شهر على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط.

وقالت في تغريدة، إن “أبرز ما في الأسطول العسكري الروسي هو سفينة أورسك الكبيرة”.

Celebration of one month since the beginning of the russian invasion took place in Hell. 15,800 russian soldiers marched in parade. The highlight of the column of military machinery was russian large landing ship "Orsk".#UAarmy #StopRussia pic.twitter.com/bat9oprpq1

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 24, 2022