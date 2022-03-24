روسيا تقيّد الوصول إلى خدمة غوغل الإخبارية وتكشف عن الأسباب

فرضت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في روسيا (روسكومنادزور)، الأربعاء، قيودًا على الوصول إلى موقع (نيوز دوت غوغل) على الإنترنت بدعوى أنه يتيح الوصول إلى معلومات “كاذبة” حول الهجوم الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء عن (روسكومنادزور) قولها في بيان إن قرار تقييد الوصول إلى الموقع اتّخذ بناء على طلب النيابة العامة الروسية.

وأوضح البيان أن هذه الخدمة الإخبارية على الإنترنت كانت “تتيح الوصول إلى العديد من المنشورات والمواد التي تحتوي على معلومات كاذبة حول سير العملية العسكرية الخاصة على الأراضي الأوكرانية”.

وأكدت غوغل في وقت سابق أن “بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق غوغل نيوز وموقعه الإلكتروني في روسيا وأن سبب ذلك ليس مشاكل فنية من جانبنا”.

وأضافت غوغل “لقد عملنا بجد لإبقاء خدمات الأخبار مثل نيوز متاحة أمام الناس في روسيا لأطول فترة ممكنة”.

موسكو تحجب فيسبوك وتقيد تويتر.. وغوغل تعلق جميع إعلاناتها في روسيا

تخطي الحجب:https://t.co/FbncgCZTX1 للمزيد:https://t.co/CzRQsu5wtc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2022

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، فرضت روسيا قيودًا جزئية أو كاملة على الوصول إلى عدد متزايد من وسائل الإعلام المستقلة ومنعت الولوج إلى تطبيقات عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

وفرضت الحكومة هذه القيود تطبيقًا لقانونين ينظمان تدفق الأخبار المنشورة بشأن كل من الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. واعتمد البرلمان الروسي هذين القانونين وصادق عليهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس/آذار.

وبموجب القانونين الجديدين بات نشر أخبار تهدف إلى “تشويه سمعة” القوات المسلّحة الروسية يُعاقب عليه بالسجن 15 سنة بينما تؤدّي “الدعوات إلى فرض عقوبات على روسيا” إلى ملاحقات جنائية.