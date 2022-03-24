دبلوماسي روسي سابق: موسكو لم تتضرر من العقوبات ونحن من سيعيد إعمار أوكرانيا (فيديو)

قال رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس أندريه بوكلانوف إن بلاده لم تتضرر من العقوبات، وإنها من سيعيد إعمار أوكرانيا.

وأضاف بوكلانوف في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن روسيا لا تعاني بسبب العقوبات التي فرضت عليها بعد الحرب مع أوكرانيا.

وذكر أن روسيا صارت تحصل على مزيد من الأموال بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أوضح الدبلوماسي الروسي السابق أن قوات بلاده تتقدم بحذر، وهناك معلومات بأن من وصفهم بـ”النازيين الجدد” يستخدمون السكان دروعًا بشرية.

وذكر أن روسيا هي من ستعيد إعمار أوكرانيا، لذا تحاول قدر المستطاع توخي الحذر في المعارك.

وقال بوكلانوف إن روسيا تدافع عن نفسها، وإن لديها معلومات بأن القيادة في أوكرانيا كانوا يعتزمون الحصول على أسلحة نووية.

رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس: الاتحاد الورسي هو من سيعيد إعمار #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/O0ZkcQ4Tbl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

وأضاف أن المعلومات تحدّثت أيضًا عن وجود 35 مختبرًا للأسلحة البيولوجية والجرثومية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا لم تقدّم ما لديها من وثائق ومعلومات لدول العالم، خاصة تلك المتعلّقة بالأسلحة الجرثومية والبيولوجية.

وأعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات الجارية حاليًا بين روسيا وأوكرانيا لن تنجح، ولكن بلاده ستواصل المفاوضات لأنه قد تسفر عن أمور إيجابية خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني.