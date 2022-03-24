حسابات رسمية أوكرانية تنشر تسجيلا للعبة فيديو وتقول إنه لإسقاط مروحية روسية في خيرسون (شاهد)

نشرت هيئة الأركان الأوكرانية ووزارة الدفاع ووكالة الأنباء الرسمية فيديو قالت إنه لإسقاط 4 مروحيات روسية في خيرسون صباح الخميس.

ويظهر الفيديو المنشور من الحساب الرسمي للوزارة على فيسبوك لحظة إسقاط طائرات في أجواء ليلية.

من جانبها كشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر حقيقة مقطع الفيديو والصور التي جرى تداولها.

وأوضحت الوحدة أنه بعد التحقق من المحتوى تبين أنه لعبة فيديو لمحاكاة الطائرات، موجودة على يوتيوب.

وفي الفيديو المرفوع على يوتيوب بتاريخ 21 مارس/آذار 2021 أي قبل 3 أيام من نشره من قبل السلطات الأوكرانية، يشرح صاحب القناة أن التسجيل ليس حقيقيًا، وأنه فيديو مصمم على الكومبيوتر يمثّل محاكاة للطائرات.

وقد حذفت وكالة الأنباء الأوكرانية مقطع الفيديو بعد نشره بدقائق.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي، والتزام الحياد التام، وهو ما تعده كييف “تدخلًا في سيادتها”.