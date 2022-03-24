حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ29 لحظة بلحظة (بث مباشر)

يتواصل القتال على مختلف الجبهات مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ29 وسط تواصل الجهود الدبلوماسية وفي ظل توجه أمريكي لفرض مزيد من العقوبات اليوم الخميس على مشرعين روس.

ومن المتوقع أن يطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوربا بهدف مساعدتها في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن شركة غوغل قولها إن هناك صعوبة في الوصول إلى تطبيقها للأخبار وموقعها في روسيا، وكانت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية قد ذكرت أن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية حجبت الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع غوغل المملوك لشركة ألفابت متهمة إياه بالسماح بالاطلاع على ما تطلق عليه مادة مزيفة عن عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.

يمكنكم متابعة تفاصيل اليوم الـ28 من هنا:

آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 14 دقيقة البحرية الأوكرانية: تدمير السفينة أورسك التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود بميناء بيرديانسك المحتل.

منذ 15 دقيقة زعيم الانفصاليين في دونيتسك:

نسيطر على 60% من مدينة ماريوبول.

أعداد القوات الأوكرانية في ماريوبول تقدر بالآلاف وذخيرتها آخذة في النفاد.

منذ 26 دقيقة الأمين العام لحلف الناتو:

عززنا من دعمنا المالي والعسكري لأوكرانيا.

قدمنا لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي متقدمة وصواريخ مضادة للدروع.

أمامنا مسؤولية أن نضمن عدم توسع نطاق هذا النزاع.

لن نرسل قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا.

لن تدخل طائرات الحلف المجال الجوي فوق أوكرانيا.

دعونا الصين للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا وضمان وقف أي دعم لموسكو.

منذ 27 دقيقة سفير روسيا بواشنطن:

تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن جرائم حرب مزعومة بأوكرانيا تتجاوز إطار المنطق السليم.

محاولة الولايات المتحدة منح نفسها حق تحديد من هو “مجرم الحرب” تثير النفور.

لا يمكن لدولة دمرت العديد من الدول وأزهقت مئات الآلاف من الأرواح أن تلعب دور الحكم.

الولايات المتحدة تحاول شيطنة موسكو بالاتهامات التي توجهها لنا.

إعلان الرئيس الروسي اعتماد #الروبل عملة لبيع الغاز بدلا من عملات الدول "غير الصديقة" يثير تعليقات المدونين pic.twitter.com/3GReZEiWUD — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 23, 2022

منذ 27 دقيقة تاس عن وكالة الطيران الروسية: تمديد حظر الرحلات الجوية إلى جنوب ووسط روسيا حتى 1 أبريل/نيسان القادم.

منذ ساعة انطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: دوي انفجارات واشتباكات من الجهة الشمالية الغربية في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعتين الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تكثف من غاراتها حيث تم تسجيل أكثر من 250 طلعة جوية خلال الساعات الماضية.

القوات الروسية تستهدف البنية التحية العسكرية والمدنية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وخاركيف.

قواتنا تواصل صد الهجمات الروسية في الاتجاهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

القوات الروسية تروع المدنيين الذين يتظاهرون ضدهم في خيرسون الخاضعة لسيطرتهم.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم.

منذ ساعتين رويترز: شركة غوغل تقول إن هناك صعوبة في الوصول إلى تطبيقها للأخبار وموقعها في روسيا.

منذ ساعتين رويترز: شركة غوغل تقول إن صعوبة الوصول لتطبيق الأخبار والموقع لا يتعلق بأي مشكلات فنية من جانبها.

Фото з одного зі звільнених від російських окупантів населених пунктів. Як ви думаєте, судячи з фото, де вони ховались⁉️#stoprussia pic.twitter.com/ygIKHlfwXH — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 21, 2022

منذ ساعتين أ.ف.ب عن مصدر برلماني ألماني: برلين تعتزم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا.

منذ ساعتين أ.ف.ب عن وزيرة الخارجية السويدية: سنزود أوكرانيا بخمسة آلاف قطعة سلاح مضاد للدروع.

منذ ساعتين الرئيس الأوكراني:

روسيا تستخدم كافة أنواع الأسلحة وتسعى لجلب المرتزقة من جميع دول العالم.

أدعو إلى تظاهرات حول العالم ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أوكرانيا لم تشكل تهديدا لأمن روسيا وتفعل كل ما يلزم لإنهاء الحرب.

ننتظر خطوات جدية من حلف الناتو ومجموعة السبع حيال الغزو الروسي لبلادنا.

منذ ساعتين واشنطن بوست عن البنتاغون:

وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الروسيان يرفضان حتى الآن التواصل مع أوستن وميلي.

أوستن وميلي حاولا دون جدوى الاتصال بنظيرهما الروسيين منذ بدء الغزو على أوكرانيا.

منذ ساعتين نيويورك تايمز:

بايدن يشكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا.

المجموعة ستدرس كيفية الرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا.

المجموعة المعروفة بفريق النمر تدرس أيضا الرد إذا هوجمت قوافل نقل الأسلحة داخل أراضي الناتو.

فريق النمر يجتمع سرا 3 مرات أسبوعيا ويبحث أيضا كيفية الرد إذا وسعت روسيا الحرب إلى دول مجاورة.

البيت الأبيض شكل الفريق بموجب مذكرة وقعها مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد 4 أيام من بدء الحرب.

خريطة تفاعلية.. تطورات العمليات العسكرية في #الحرب_الروسية_الأوكرانية في يومها الـ 28 pic.twitter.com/LHVOVzx1AV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

منذ ساعتين واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين:

يتوقع أن يعلن بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوربا.

مبادرة بايدن تتعلق بتوجيه شحنات الغاز المسال إلى أوربا.

مبادرة بايدن تهدف إلى مساعدة أوربا في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

بايدن سيعلن اليوم الخميس عقوبات جديدة بعضها على مشرعين روس.

منذ ساعتين بلينكن: تصويت مجلس الأمن يبرز يأس موسكو في صرف الانتباه عن عنف قواتها المروع ضد الأوكرانيين.

منذ ساعتين الخارجية الأمريكية:

سفارتنا بموسكو تلقت قائمة دبلوماسيين أعلن أنهم أشخاص غير مرغوب بهم.

الإجراء الروسي غير مفيد لعلاقاتنا وندعو موسكو لوقف عمليات الطرد غير المبرر لدبلوماسيينا.

من المهم الآن أكثر من أي وقت وجود الدبلوماسيين اللازمين لتسهيل الاتصال بين حكومتي بلدينا.

منذ ساعتين أ ف ب عن رئيس الوزراء البريطاني: لندن سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي.

منذ ساعتين رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لـCNN: