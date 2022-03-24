الجزيرة مباشر ترصد آثار قصف لمستودع كبير للأغذية في العاصمة الأوكرانية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار قصف استهدف مستودعًا كبيرًا للأغذية في حي (شايكا) في أقصى غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأظهرت اللقطات تصاعد دخان كثيف من الموقع الذي استهدفه القصف.

وقال مراسل الجزيرة مباشر من كييف إنه تم استهداف مخزن المواد الغذائية بصاروخ نتج عنه اشتعال حريق ضخم في المكان.

وأوضح أن الحي يقع على تخوم العاصمة، ويعد ضمن خطوط التماس بين القوات الروسية والجيش الأوكراني.

وذكر المراسل أن المخزن شهد حريقًا ضخمًا قبل أسبوع، وقال إن الجيش الأوكراني أقام حواجز بالقرب من المخزن، ومنع مرور المركبات بالقرب منه نظرًا لوقوع انفجارات متتالية.