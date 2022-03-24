أوكرانيا.. إخماد 4 حرائق حول محطة تشيرنوبل النووية وتوثيق 64 هجوما على منشآت صحية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأربعاء، أن 4 حرائق أخمدت في المنطقة المحظورة بمحطة تشيرنوبل وأنه لا تزال هناك حرائق أخرى، في حين وثقت منظمة الصحة العالمية 64 هجوما على منشآت صحية أوكرانية.

وتخضع المنطقة المحيطة بالمفاعل النووي -وهي موقع أسوأ حادث نووي مدني على الإطلاق- للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا.

وأعرب الأمين العام للوكالة رافائيل غروسي عن قلقه البالغ إزاء الوضع في أوكرانيا مشددًا على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية للتشغيل الآمن للمحطات النووية في البلاد، بما في ذلك إرسال خبراء إلى تلك المواقع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال البرلمان الأوكراني إن هناك سبعة حرائق مشتعلة في المنطقة التي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين، ومن المرجح أن تكون ناجمة عن قصف روسي أو حريق متعمد.

64 هجوما على مرافق طبية

بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية -في بيان الأربعاء- أنها سجلت 64 هجوما على مراكز الرعاية الصحية في الفترة من 24 فبراير/ شباط الماضي إلى 22 مارس/ آذار الحالي، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 37 آخرين.

وأوضح البيان أن حوالي 7 ملايين شخص أجبروا على النزوح من منازلهم واستقروا في مدن أخرى داخل أوكرانيا.

ونقل البيان عن ممثل المنظمة في أوكرانيا (يارنو هابيتشت) قوله إن “الهجمات على مراكز الخدمات الصحية انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تكتيك حربي يُستخدم لتدمير البنية التحتية الصحية وترك الناس يائسين”.

واليوم تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الخامس، وهي العملية التي أثارت إدانات دولية عديدة وأدت إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.