“أكثر شبهًا بنا”.. لاعب إسباني ينتقد اهتمام الغرب بحرب أوكرانيا وتجاهله أزمات الشعوب العربية (فيديو)

انتقد المدافع الإسباني هيكتور بيليرين تجاهل الدول الغربية للمعاناة التي تعيشها بعض دول الشرق الأوسط والوطن العربي، مقابل حملة التضامن الكبيرة مع قضية أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تحمل عنصرية في تصنيف آلام الآخرين.

ونقلت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن بيرلين قوله إنه “من الصعب رؤية أننا مهتمون بهذه الحرب (على أوكرانيا) أكثر من الحروب الأخرى”.

وأضاف “لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب أنهم أكثر شبهًا بنا أو لأن الصراع يمكن أن يؤثر علينا بشكل مباشر أكثر من الناحية الاقتصادية أو بسبب تدفق اللاجئين”.

وتطرق مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني إلى ما يحدث في فلسطين واليمن وقال “خَفَت الاهتمام بالحرب في فلسطين ولا أحد يتحدث عن ما يجري هناك أو في اليمن والعراق. الآن روسيا لن تلعب في كأس العالم (بسبب) أشياء قامت بها دول أخرى لسنوات عديدة”.

وأضاف “الأرواح تُفقد في العديد من النزاعات ونحن نعطي أهمية فقط لمن هم قريبون منا”.

"هذه عنصرية واضحة.. نعطي أهمية أكبر لمن هم قريبون منا فقط".. لاعب كرة القدم الإسباني #هيكتور_بيليرين ينتقد التركيز على الحرب في #أوكرانيا وتجاهل معاناة الشعوب الأخرى pic.twitter.com/pseQUTDfkr — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 23, 2022

ونشر بيليرين قبل أيام تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها إنه “يجب علينا أن نكون مدركين ونثقف أنفسنا بشأن النزاعات الأخرى التي تحدث من حولنا، ومقدار الألم الذي تمر به البلدان الأخرى، وما يحدث من انتهاك حقوق الإنسان وفقدان أحبائهم وأمنهم”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات لاعب أرسنال المعار.

أوروبا لم تعاني أبدًا من أزمة لاجئين، أوروبا تعاني من أزمة عنصرية.. https://t.co/n6c6xfYOFJ pic.twitter.com/ZP8kxo3SyE — Marah Qoud| مَرَحْ قُعُدْ 𓂆 (@QoudMarah) March 23, 2022

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ29 في ظل استمرار القتال على مختلف الجبهات، وسط تواصل الجهود الدبلوماسية مع توجه أمريكي لفرض مزيد من العقوبات اليوم الخميس على مشرعين روس.

ومن المتوقع أن يطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوربا بهدف مساعدتها على تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

عاجبني ان هيكتور بيليرين مكتفاش بالكتابة على حساباته على السوشيال ميديا من ٦ أيام عن موضوع فلسطين واليمن والعراق وغيرهم، وكرر محتواها في حوار فيديو مصور ❤👏🏽 https://t.co/TiKapGcbDK — El Gaffer – أبو ليلى (@AhmedGhaffar) March 23, 2022

قليل من اللاعبين يعترفون بالحقيقة التي يعرفونها جيدا ولكن البعض لأنهم لهم حسابات أخرى يخشون التصريح بها شكرا بيليرين 💐💐 https://t.co/Bp4OFbafYs — أبو مروان&أبو سفيان (@bomarawansufian) March 23, 2022