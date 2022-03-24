سياسة|إسبانيا

“أكثر شبهًا بنا”.. لاعب إسباني ينتقد اهتمام الغرب بحرب أوكرانيا وتجاهله أزمات الشعوب العربية (فيديو)

بيرلين: خفت الاهتمام بالحرب في فلسطين ولا أحد يتحدث عن ما يجري هناك أو في اليمن والعراق (غيتي - أرشيفية)
24/3/2022

انتقد المدافع الإسباني هيكتور بيليرين تجاهل الدول الغربية للمعاناة التي تعيشها بعض دول الشرق الأوسط والوطن العربي، مقابل حملة التضامن الكبيرة مع قضية أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تحمل عنصرية في تصنيف آلام الآخرين.

ونقلت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن بيرلين قوله إنه “من الصعب رؤية أننا مهتمون بهذه الحرب (على أوكرانيا) أكثر من الحروب الأخرى”.

وأضاف “لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب أنهم أكثر شبهًا بنا أو لأن الصراع يمكن أن يؤثر علينا بشكل مباشر أكثر من الناحية الاقتصادية أو بسبب تدفق اللاجئين”.

وتطرق مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني إلى ما يحدث في فلسطين واليمن وقال “خَفَت الاهتمام بالحرب في فلسطين ولا أحد يتحدث عن ما يجري هناك أو في اليمن والعراق. الآن روسيا لن تلعب في كأس العالم (بسبب) أشياء قامت بها دول أخرى لسنوات عديدة”.

وأضاف “الأرواح تُفقد في العديد من النزاعات ونحن نعطي أهمية فقط لمن هم قريبون منا”.

ونشر بيليرين قبل أيام تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها إنه “يجب علينا أن نكون مدركين ونثقف أنفسنا بشأن النزاعات الأخرى التي تحدث من حولنا، ومقدار الألم الذي تمر به البلدان الأخرى، وما يحدث من انتهاك حقوق الإنسان وفقدان أحبائهم وأمنهم”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات لاعب أرسنال المعار.

 

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ29 في ظل استمرار القتال على مختلف الجبهات، وسط تواصل الجهود الدبلوماسية مع توجه أمريكي لفرض مزيد من العقوبات اليوم الخميس على مشرعين روس.

ومن المتوقع أن يطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوربا بهدف مساعدتها على تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

المصدر : الجزيرة مباشر