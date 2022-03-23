شرطي أمريكي يصعق عامل توصيل “أسود البشرة” بالكهرباء (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يُظهر لحظة إطلاق ضابط شرطة في ولاية تينيسي الأمريكية صعقات كهربائية على سائق توصيل ذي بشرة سوداء، طلب التحدث إلى مشرف الشرطي مرات عدة أثناء توقيفه.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مكتب المدعي العام بمقاطعة هاميلتون فتح تحقيقًا في الحادثة التي بدأت عندما تم توقيف ديلان جوردون (28 عامًا) الذي كان يعمل في توصيل الطلبات.

وقال محاميه رايان ويلر إن موكّله كان يسلّم طعامًا في الحي عندما مر ضابط شرطة، تتبّع الشاب الأسود، وطلب منه التوقف جانبًا.

وأضاف ويلر أن موكّله ليس لديه سجل جنائي، وكان خائفًا عندما اقترب منه ضابط الشرطة.

ووفقًا للمحامي، فقد أراد جوردون أن يكون هناك تفاعل ودي مع الضابط لأنه لم يفهم سبب إيقافه، حيث قال إنه لم يكن يسرع أو يخالف قوانين المرور عندما أوقفه الضابط، مشيرًا إلى أنه بدأ تصوير النقاش عندما لاحظ أن الموقف أصبح أكثر عدائية.

صعقه "بمسدس كهربائي".. شرطي أمريكي يهاجم عامل توصيل أسود البشرة في ولاية #تينيسي الأمريكية لرفضه الترجل من سيارته pic.twitter.com/J2nKLfE2Is — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

يبدأ الفيديو مع رفع الشاب الأسود يديه إلى أعلى -إشارة على عدم المقاومة- بينما يوجه ضابط الشرطة مسدس صعق كهربائي نحوه، ويصرخ عليه ليخرج من سيارته.

ويؤكد جوردون أنه طلب من الشرطي إحضار مسؤوله ليتسنى له الحديث معه.

وبينما كان جوردون يحاول أن يشرح للشرطي موقفه ويطالب بوجود المشرف، استمر الضابط في الصراخ عليه “اخرج”.

ويزعم الشرطي أن جوردون “رفض الإدلاء بمعلوماته”، لكن جوردون ينفي هذه الرواية ويقول إنه لم يرفض ولكن لديه فقط أسئلة بشأن طبيعة توقيفه. ويظهر في الفيديو الشاب وهو يحمل رخصة القيادة في يده.

وبعد ذلك أطلق ضابط الشرطة صعقات كهربائية من مسدسه أجبرت الشاب على الخروج من سيارته.

وبعد الحادثة، قام جوردون بتسليم لقطات الهاتف المحمول إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة هاميلتون بولاية تينيسي، ليفتحوا تحقيقًا بالحادثة.