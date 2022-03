زيلينسكي: لم يبق من ماريوبول إلا الدمار وخيرسون تواجه كارثة (فيديو)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه “لم يبق شيء” من مدينة ماريوبول بعد القصف الروسي على مدى أسابيع.

وطلبت الحكومة الأوكرانية من موسكو السماح بإجلاء ما لا يقل عن 100 ألف شخص يريدون المغادرة.

وحذّرت كييف مرارًا من خطورة الوضع في المدينة الساحلية الجنوبية المحاصَرة، حيث يقول المسؤولون إن السكان صاروا بدون طعام أو دواء أو كهرباء أو مياه.

وقال مسؤولون إن الغذاء ينفد أيضًا أمام 300 ألف مدني في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، مما يسلط الضوء على ما وصفه مسؤولون بالإغاثة الدولية بانهيار النظام الإنساني في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عن ماريوبول التي كان عدد سكانها يبلغ 400 ألف نسمة في زمن السلم، في خطاب بالفيديو إلى البرلمان الإيطالي “لم يبق شيء هناك، فقط الحطام”.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إرينا فيريشتشوك في تصريحات أذاعها التلفزيون الأوكراني “نطالب بفتح ممر إنساني للمدنيين”.

وأضافت في وقت لاحق “هناك ما لا يقل عن 100 ألف شخص يريدون مغادرة ماريوبول لكنهم لا يستطيعون”.

وقالت إنه “ما لم يتم إنشاء ممر آمن والسماح للحافلات بالدخول لإجلائهم، فسيتعين عليهم السير لمسافة بين 10 و20 كيلومترًا للوصول إلى منطقة بها أمان نسبي، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر إذا لم يتوقف إطلاق النار”.



وأضافت أن القوات الروسية تمنع كذلك وصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين في خيرسون الواقعة تحت سيطرتها.

وأشارت إلى أن أحدًا لا يستطيع الاقتراب من المسرح في ماريوبول حيث يتعرض للقصف المستمر، وأن “الناس محتجزون رهائن هناك”.

🔊@ZelenskyyUa:

We are fighting for our survival against one of the largest armies in the 🌍. Against missiles, bombs and rocket artillery, the occupiers who shoot refugees on the roads, kill civilians, burn residential areas. This is the worst war in Europe since World War II. pic.twitter.com/hSCJbUeF92

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 21, 2022