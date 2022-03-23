حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ28 لحظة بلحظة (بث مباشر)

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كثفت من ضرباتها الجوية على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصَرة عقب رفض المدينة طلب موسكو إعلانها الاستسلام، بينما تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا لليوم الـ28 على التوالي.

وذكر مجلس المدينة أن القصف أحال ماريوبول إلى “رماد”، مضيفًا أن مئات الآلاف محاصَرون داخل المباني على أغلب الظن، دون طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم انفصالي قوله إن القوات الروسية ووحدات الانفصاليين المدعومين من روسيا سيطرت تقريبًا على نصف المدينة التي يسكنها نحو 400 ألف شخص.

وعلى صعيد المفاوضات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات بين بلاده وروسيا تصادمية لكنها تمضي قدمًا، داعيًا بابا الفاتيكان إلى زيارة أوكرانيا والتوسط لدى موسكو.

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أبرز التطورات:

منذ دقيقتين رويترز عن الكرملين: أي احتكاك بين القوات الروسية و #الناتو سيؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها.

منذ 3 دقائق رويترز عن الكرملين: مقترح بولندا بإرسال قوات حفظ سلام لأوكرانيا خطير للغاية.

منذ 3 دقائق رويترز عن الكرملين: الولايات المتحدة تضغط على دول مجموعة العشرين من أجل تعليق عضوية روسيا.

منذ 3 دقائق سلطات ماريوبول: 26 حافلة إجلاء تتحرك من زاباروجيا إلى بيرديانسك لاستكمال نقل سكان المدينة.

منذ 4 دقائق وكالة تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي: الحظر المفروض على تشغيل نورد ستريم 2 عبثي وسوء فهم لموازين الطاقة.

منذ 4 دقائق حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية يعلن الاتفاق على وقف إطلاق نار بالمنطقة لإجلاء مدنيين من بعض البلدات.

منذ 5 دقائق الرئيس الأوكراني خلال كلمة أمام البرلمان الياباني: القوات الروسية هي من بدأت الحرب المتوحشة على بلادنا.

منذ 6 دقائق الرئيس الأوكراني: روسيا تهدد أمن المنطقة كلها

منذ 9 دقائق الرئيس الأوكراني: يجب الضغط بقوة على روسيا وإجبارها على القبول بالسلام ووقف الحرب

منذ ساعة لافروف: ما نشهده في أوكرانيا هو محاولة الغرب إثبات وجوده على حساب روسيا واعتماد سياسة القطب الواحد.

منذ ساعة لافروف: الناتو يتوسع شرقا وهذا تهديد لأمن روسيا.

منذ ساعة لافروف: الغرب يعمل على تقويض روسيا بكل السبل.

منذ ساعة لافروف: الغرب هو من وضع أوكرانيا في موقف الاختيار بين الاصطفاف مع الغرب أو روسيا ويتحمل تبعات ذلك.

منذ ساعة لافروف: كل مصالحنا مع الاتحاد الأوروبي تتعرض للخطر والتهديد.

منذ ساعة لافروف: الغرب يريد طرد روسيا من شبه جزيرة القرم ولم يلتزم بالاتفاقيات المشتركة.

منذ ساعة لافروف: دول الغرب تدخلت في السياسة الداخلية لأوكرانيا وسعت لمحو تاريخها المرتبط بروسيا.

منذ ساعة لافروف: الدول الغربية تدعم الجماعات العنصرية والنازية في أوكرانيا من أجل تغيير الثقافة هناك.

منذ ساعة لافروف: السلطات الأوكرانية تخالف مصالح شعبها وتتصرف كدمية بيد الولايات المتحدة.

منذ ساعة لافروف: البولنديون يعملون على استفزازنا ويسمحون بتجمع المقاتلين الأجانب وإدخالهم لأوكرانيا.

منذ ساعة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا نرفض المبادرات المطروحة ولكن لدينا خطوطا حمراء لا يمكن التعامل معها كلاميا فقط.

منذ ساعة رويترز: الخارجية البولندية تستدعي السفير الروسي لديها وتنوي طرد 40 دبلوماسيا روسيا من أراضيها.

منذ ساعة الدفاع الروسية تعلن تدمير 97 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية.

منذ ساعتين هيئة الأركان الأوكرانية: تحرك مكثف للمعدات الروسية والبيلاروسية على حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا.

منذ ساعتين المتحدث باسم الإدارة العسكرية لأوديسا يعلن قتل قائد لواء مشاة البحرية الروسية خلال محاولة فاشلة لاقتحام المدينة.

منذ 3 ساعات الإدارة العسكرية بمنطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا: استهداف منشأة عسكرية أوكرانية بالمنطقة بـ3 ضربات صاروخية.

منذ 3 ساعات المدعي العام الأوكراني: 121 طفلا قتلوا في البلاد منذ بدء الغزو الروسي.

منذ 3 ساعات حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية يعلن الاتفاق على وقف إطلاق نار بالمنطقة لإجلاء مدنيين من بعض البلدات.

منذ 3 ساعات الدفاع الأوكرانية: قواتنا في ماريوبول أسقطت أمس المقاتلة الـ100 لروسيا منذ بداية الغزو.

منذ 3 ساعات نائبة رئيس وزراء أوكرانيا تقول إن المدنيين الساعين للفرار من ماريوبول سيجدون وسائل مواصلات في برديانسك المجاورة.

منذ 3 ساعات نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم.

منذ 5 ساعات الإدارة العسكرية بمنطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة استطلاع وصاروخا روسيَيْن.

منذ 5 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: أسقطنا أكثر من 17 هدفا جويا روسيا خلال الساعات الماضية.

منذ 5 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا تصد الهجمات عن مدينة تشيرنيهيف وتمنع تقدم القوات الروسية نحو كييف