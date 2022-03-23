حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ28 لحظة بلحظة (بث مباشر)
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كثفت من ضرباتها الجوية على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصَرة عقب رفض المدينة طلب موسكو إعلانها الاستسلام، بينما تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا لليوم الـ28 على التوالي.
وذكر مجلس المدينة أن القصف أحال ماريوبول إلى “رماد”، مضيفًا أن مئات الآلاف محاصَرون داخل المباني على أغلب الظن، دون طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم انفصالي قوله إن القوات الروسية ووحدات الانفصاليين المدعومين من روسيا سيطرت تقريبًا على نصف المدينة التي يسكنها نحو 400 ألف شخص.
وعلى صعيد المفاوضات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات بين بلاده وروسيا تصادمية لكنها تمضي قدمًا، داعيًا بابا الفاتيكان إلى زيارة أوكرانيا والتوسط لدى موسكو.
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أبرز التطورات:
رويترز عن الكرملين: أي احتكاك بين القوات الروسية و #الناتو سيؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها.
رويترز عن الكرملين: مقترح بولندا بإرسال قوات حفظ سلام لأوكرانيا خطير للغاية.
رويترز عن الكرملين: الولايات المتحدة تضغط على دول مجموعة العشرين من أجل تعليق عضوية روسيا.
سلطات ماريوبول: 26 حافلة إجلاء تتحرك من زاباروجيا إلى بيرديانسك لاستكمال نقل سكان المدينة.
وكالة تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي: الحظر المفروض على تشغيل نورد ستريم 2 عبثي وسوء فهم لموازين الطاقة.
حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية يعلن الاتفاق على وقف إطلاق نار بالمنطقة لإجلاء مدنيين من بعض البلدات.
الرئيس الأوكراني خلال كلمة أمام البرلمان الياباني: القوات الروسية هي من بدأت الحرب المتوحشة على بلادنا.
الرئيس الأوكراني: روسيا تهدد أمن المنطقة كلها
الرئيس الأوكراني: يجب الضغط بقوة على روسيا وإجبارها على القبول بالسلام ووقف الحرب
لافروف: ما نشهده في أوكرانيا هو محاولة الغرب إثبات وجوده على حساب روسيا واعتماد سياسة القطب الواحد.
لافروف: الناتو يتوسع شرقا وهذا تهديد لأمن روسيا.
لافروف: الغرب يعمل على تقويض روسيا بكل السبل.
لافروف: الغرب هو من وضع أوكرانيا في موقف الاختيار بين الاصطفاف مع الغرب أو روسيا ويتحمل تبعات ذلك.
لافروف: كل مصالحنا مع الاتحاد الأوروبي تتعرض للخطر والتهديد.
لافروف: الغرب يريد طرد روسيا من شبه جزيرة القرم ولم يلتزم بالاتفاقيات المشتركة.
لافروف: دول الغرب تدخلت في السياسة الداخلية لأوكرانيا وسعت لمحو تاريخها المرتبط بروسيا.
لافروف: الدول الغربية تدعم الجماعات العنصرية والنازية في أوكرانيا من أجل تغيير الثقافة هناك.
لافروف: السلطات الأوكرانية تخالف مصالح شعبها وتتصرف كدمية بيد الولايات المتحدة.
لافروف: البولنديون يعملون على استفزازنا ويسمحون بتجمع المقاتلين الأجانب وإدخالهم لأوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا نرفض المبادرات المطروحة ولكن لدينا خطوطا حمراء لا يمكن التعامل معها كلاميا فقط.
رويترز: الخارجية البولندية تستدعي السفير الروسي لديها وتنوي طرد 40 دبلوماسيا روسيا من أراضيها.
الدفاع الروسية تعلن تدمير 97 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية.
هيئة الأركان الأوكرانية: تحرك مكثف للمعدات الروسية والبيلاروسية على حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا.
المتحدث باسم الإدارة العسكرية لأوديسا يعلن قتل قائد لواء مشاة البحرية الروسية خلال محاولة فاشلة لاقتحام المدينة.
الإدارة العسكرية بمنطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا: استهداف منشأة عسكرية أوكرانية بالمنطقة بـ3 ضربات صاروخية.
المدعي العام الأوكراني: 121 طفلا قتلوا في البلاد منذ بدء الغزو الروسي.
حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية يعلن الاتفاق على وقف إطلاق نار بالمنطقة لإجلاء مدنيين من بعض البلدات.
الدفاع الأوكرانية: قواتنا في ماريوبول أسقطت أمس المقاتلة الـ100 لروسيا منذ بداية الغزو.
نائبة رئيس وزراء أوكرانيا تقول إن المدنيين الساعين للفرار من ماريوبول سيجدون وسائل مواصلات في برديانسك المجاورة.
نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم.
الإدارة العسكرية بمنطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة استطلاع وصاروخا روسيَيْن.
هيئة الأركان الأوكرانية: أسقطنا أكثر من 17 هدفا جويا روسيا خلال الساعات الماضية.
هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا تصد الهجمات عن مدينة تشيرنيهيف وتمنع تقدم القوات الروسية نحو كييف
هيئة الأركان الأوكرانية: تحرك مكثف للمعدات الروسية والبيلاروسية على حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا.