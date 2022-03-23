سياسة|الهند

الهند.. هندوس يقتلون مسلما وراهب يحرض على حمل السلاح ضد المسلمين (فيديو)

الهند إسلام حجاب
يتعرض المسلمون في الهند منذ عدة أشهر إلى حملة تضييق من متطرفين هندوس (رويترز)
23/3/2022-|آخر تحديث: 23/3/202208:47 PM (مكة المكرمة)

قُتل شاب مسلم وأصيب أخوه بعد اعتداء مجموعة من الهندوسيين المتطرفين عليهما في ولاية (أتار براديش) شمال الهند، فيما أثار راهب هندوسي الغضب بعد تداول مقاطع فيديو له وهو يحرّض على حمل السلاح ضد المسلمين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو يظهر الشاب وهو ملقى على الأرض بعد الاعتداء عليه من قِبل مجموعة من الهندوس المنتمين لحركة (هندوتفا) المتطرّفة.

وقال نشطاء محليون إن شقيق الشاب حاول الدفاع عنه مما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

وذكر الحساب التابع لشرطة منطقة كوشامبي على تويتر أن جريمة القتل تأتي على خلفية علاقة بين الشاب وفتاة من قرية مجاورة.

ويحرّم الهندوس الزواج مع المسلمين ويرون أنها وسيلة لدفع الهندوسيات إلى اعتناق الإسلام.

وتُشرع السلطات الحاكمة في عدد من المناطق الهندية، مثل أوتار براديش وأوتارانتشال وماديا براديش، الاعتداء على المسلمين الذين يواعدون فتيات هندوسيات ومحاكمتهم بتهمة ممارسة “جهاد الحب”.

وأثار راهب هندوسي الغضب والجدل بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو له يحرّض خلالها أتباعه على حمل السلاح في وجه المسلمين في البلاد.

ونشر الصحفي الهندي محمد الزبير المختص في التحقق والتقصي من الأخبار مجموعة الفيديوهات عبر حسابه الرسمي، وترجم بعضًا من تصريحات الراهب الهندوسي الذي يدعى جيتندراناند.

ويظهر في الفيديو الأول الراهب محذّرًا الحضور من خطر المسلمين قائلًا: ” تعتقدون أنكم بأمان هنا ولكنكم لستم كذلك، ليس لديكم أي استعدادات. إنهم في كل مكان، ليس فقط في الهند، إنهم يشكلون تهديدًا للعالم كله”.

وفي فيديو ثانٍ يحذّر الهندوسيات من الزواج بالمسلمين، قائلًا إن المسلمين سيغيرون أسماءهم إلى أسماء هندوسية من أجل خداع الهندوسيات بالزواج وجعلهن مسلمات.

وفي فيديو ثالث تساءل جيتندراناند قائلًا: “ماذا علّمنا اللورد شيفا؟ لم يعلّمنا فقط أن نأكل. لقد علّمنا أنه من أجل الدفاع عن أنفسنا، يجب أن نحمل..”.

وعلى الرغم من أن الراهب الهندوسي توقّف عن الكلام عند كلمة “نحمل”، إلا أنه نظر إلى أحد مساعديه في إشارة لكي يكمل هذه الجملة ليرد مساعده قائلًا “السلاح”.

وانتقد نشطاء هندوس تصريحات الراهب، وقال أحدهم إن “النضال من أجل الحرية بأكمله -من قبل أناس من الأديان جميعها الذين اتحدوا قديمًا ضد البريطانيين- يتم جرفه في الحضيض من قبل هؤلاء”.

وشهدت ولايات هندية خلال الأشهر الماضية اعتداءات من قبل هندوس ضد مسلمين، وحظرت إحدى الولايات ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في المدارس وسط تأييد من قبل ساسة هنود ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى.

ويشكّل المسلمون 13% تقريبًا من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

المصدر : خدمة سند