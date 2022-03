الهند.. هندوس يقتلون مسلما وراهب يحرض على حمل السلاح ضد المسلمين (فيديو)

قُتل شاب مسلم وأصيب أخوه بعد اعتداء مجموعة من الهندوسيين المتطرفين عليهما في ولاية (أتار براديش) شمال الهند، فيما أثار راهب هندوسي الغضب بعد تداول مقاطع فيديو له وهو يحرّض على حمل السلاح ضد المسلمين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو يظهر الشاب وهو ملقى على الأرض بعد الاعتداء عليه من قِبل مجموعة من الهندوس المنتمين لحركة (هندوتفا) المتطرّفة.

lynching in Kaushambi District of UP, India, the hindutva terrorists brutally lynched 2 youths Zafar and his younger brother Noor, over a scuffle. Zafar died on the spot and his younger brother is said to be in a critical condition. pic.twitter.com/ECNOqx7J3z — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) March 22, 2022

وقال نشطاء محليون إن شقيق الشاب حاول الدفاع عنه مما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

The officers were trying to cover up the lynching, a mob of hundreds had beaten the young man to death. https://t.co/upZylUheys pic.twitter.com/Ur5mUIq3Th — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) March 22, 2022

وذكر الحساب التابع لشرطة منطقة كوشامبي على تويتر أن جريمة القتل تأتي على خلفية علاقة بين الشاب وفتاة من قرية مجاورة.

ويحرّم الهندوس الزواج مع المسلمين ويرون أنها وسيلة لدفع الهندوسيات إلى اعتناق الإسلام.

وتُشرع السلطات الحاكمة في عدد من المناطق الهندية، مثل أوتار براديش وأوتارانتشال وماديا براديش، الاعتداء على المسلمين الذين يواعدون فتيات هندوسيات ومحاكمتهم بتهمة ممارسة “جهاد الحب”.

وأثار راهب هندوسي الغضب والجدل بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو له يحرّض خلالها أتباعه على حمل السلاح في وجه المسلمين في البلاد.

ونشر الصحفي الهندي محمد الزبير المختص في التحقق والتقصي من الأخبار مجموعة الفيديوهات عبر حسابه الرسمي، وترجم بعضًا من تصريحات الراهب الهندوسي الذي يدعى جيتندراناند.

ويظهر في الفيديو الأول الراهب محذّرًا الحضور من خطر المسلمين قائلًا: ” تعتقدون أنكم بأمان هنا ولكنكم لستم كذلك، ليس لديكم أي استعدادات. إنهم في كل مكان، ليس فقط في الهند، إنهم يشكلون تهديدًا للعالم كله”.

وفي فيديو ثانٍ يحذّر الهندوسيات من الزواج بالمسلمين، قائلًا إن المسلمين سيغيرون أسماءهم إلى أسماء هندوسية من أجل خداع الهندوسيات بالزواج وجعلهن مسلمات.

وفي فيديو ثالث تساءل جيتندراناند قائلًا: “ماذا علّمنا اللورد شيفا؟ لم يعلّمنا فقط أن نأكل. لقد علّمنا أنه من أجل الدفاع عن أنفسنا، يجب أن نحمل..”.

وعلى الرغم من أن الراهب الهندوسي توقّف عن الكلام عند كلمة “نحمل”، إلا أنه نظر إلى أحد مساعديه في إشارة لكي يكمل هذه الجملة ليرد مساعده قائلًا “السلاح”.

Haridwar genocide monger, Yati's aide, Swami Jeetendranand says THIS IN FRONT OF KIDS:

"You think that you are safe here but you are not. You have no preparation… They're everywhere, not just in MP. They're a threat to the whole world." pic.twitter.com/vMfL38nhNq — Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 22, 2022

وانتقد نشطاء هندوس تصريحات الراهب، وقال أحدهم إن “النضال من أجل الحرية بأكمله -من قبل أناس من الأديان جميعها الذين اتحدوا قديمًا ضد البريطانيين- يتم جرفه في الحضيض من قبل هؤلاء”.

The entire freedom struggle – by people of all religions coming together against the British – is being washed away into the gutter by these hatemongers (who stayed away from the freedom struggle). Officially pushed from the very top. https://t.co/pGnfrlc3Sy — Sandeep Manudhane (@sandeep_PT) March 23, 2022

وشهدت ولايات هندية خلال الأشهر الماضية اعتداءات من قبل هندوس ضد مسلمين، وحظرت إحدى الولايات ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في المدارس وسط تأييد من قبل ساسة هنود ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى.

ويشكّل المسلمون 13% تقريبًا من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.