الكرملين: روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلا إذا كان وجودها مهددا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، الثلاثاء، إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا إذا واجهت “تهديدًا وجوديًا”.

وردًا على سؤال لقناة (سي إن إن) الأمريكية عما إذا كان “واثقًا” أو “مقتنعًا” بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستخدم السلاح النووي في أوكرانيا، قال بيسكوف إن لدى روسيا “مفهومًا للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقًا لمفهومنا”.

وأوضح بيسكوف أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسير وفقًا للخطط والأهداف المحددة مسبقًا، لكنه أشار إلى أن الرئيس الروسي لم يتمكن بعد من الوصول لأهدافه في أوكرانيا.

ويأتي تصريح المتحدث باسم الكرملين بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين، في فبراير/شباط الماضي، بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أنه تماشيًا مع الأمر، قالت وزارة الدفاع الروسية في 28 فبراير/شباط، إن قواتها الصاروخية النووية وأسطوليها في الشمال والمحيط الهادي تأهبت لوضع المهمة القتالية المتقدمة.

ويقول خبراء عسكريون غربيون إن الجيش الروسي يعاني من مشكلات لوجستية وفي التواصل تحول دون تقدمه في أوكرانيا منذ أن بدأ الحرب في 24 فبراير الماضي.

وتقول روسيا إنها شنت “عملية عسكرية خاصة” من أجل دفع أوكرانيا إلى التخلي عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما ترفضه كييف وتقول إنه “تدخّل في سيادتها”.