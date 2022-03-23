السيسي: مستعدون لكل الاحتمالات والجيش المصري وفر مواد غذائية بأسعار مخفضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة قامت بتوفير مواد غذائية للمواطنين بسعر مخفض، وإن الجيش مستعد لكل الاحتمالات، على حد قوله.

وتشهد مصر خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار بعض السلع الغذائية، بسبب انخفاض قيمة العملة (الجنيه) بأكثر من 15% وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف السيسي أن مصر ليس لديها أي مشكلة في توفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى وجود ما يكفي من القمح لمدة 4 أشهر.

وكانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدرًا لنحو 80% من واردات مصر من القمح في 2021.

مصريون يشكون الغلاء الفاحش بعد انخفاض الجنيه (فيديو)

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وقال الرئيس المصري إنه يأمل نهاية قريبة للأزمات العالمية الحالية التي أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 115 دولارًا للبرميل، وذلك حتى لا يرتفع السعر أكثر من ذلك.

وكانت الحكومة المصرية قد خفّضت، الاثنين، قيمة عملتها (الجنيه) ورفعت أسعار الفائدة مع تحرك البنك المركزي لاحتواء تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد.

واتخذت مصر إجراءات لضمان استمرار برنامج الخبز المدعوم -الذي يطعم 70 مليون شخص- في مساره على الرغم من الحرب.

ورأى السيسي أنه “لولا تنفيذ البرنامج الاقتصادي لكان موقف مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعبًا جدًا”.