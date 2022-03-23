فرنسا تجمد أصولا لرجال أعمال روس بأكثر من 800 مليون يورو

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الأربعاء، إن فرنسا جمدت أصولا تزيد قيمتها على 800 مليون يورو (879 مليون دولار) لرجال أعمال روس، دون ذكر تفاصيل.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان كل من إيطاليا وهولندا تجميد أرصدة روسية بلغت 800 مليون يورو في إيطاليا، و400 مليون يورو في هولندا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الثلاثاء، إن روما جمدت أصولا تقدّر بأكثر من 800 مليون يورو لرجال أعمال روس مدرجين في قوائم عقوبات الاتحاد الأوربي.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة على روسيا، وإجراءات أخرى لتشديد العقوبات الحالية عندما يزور بروكسل هذا الأسبوع.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على أكثر من 300 عضو بمجلس النواب الروسي في وقت قريب قد يكون غدا الخميس، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين لم تسمّهم ووثائق داخلية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض “لم تُتخذ قرارات نهائية بشأن الذين سنعاقبهم وعددهم”.

وأضاف “ستكون لدينا إجراءات عقابية إضافية للإعلان عن تطبيقها بالاشتراك مع حلفائنا يوم الخميس، عندما تتاح للرئيس فرصة التحدث معهم”.

الكونغرس والذهب

وقدّم أعضاء في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى زيادة الضغط المالي بدرجة أخرى، عبر إجراءات تجعل من الصعب على موسكو استخدام الذهب لدعم الروبل المنهار.

يُذكر أن العقوبات الحالية لم تستهدف بشكل مباشر احتياطيات الذهب للبنك المركزي الروسي البالغة 130 مليار دولار.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن السناتور أنغوس كينغ قوله إن “هذا من شأنه تشديد الخناق المالي”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه كييف “تدخلًا في سيادتها”.