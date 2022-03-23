أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.. وسائل إعلام تكشف تفاصيل عملية الطعن بمدينة بئر السبع (فيديو)

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الشهيد محمد أبو القيعان (34 عامًا)، من سكان حورة النقب في الداخل الفلسطيني هو منفذ عملية الطعن بمدينة بئر السبع بالنقب جنوبي إسرائيل، التي تسببت في مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 3 بجروح متفاوتة، واستشهاد المنفذ.

وأوضحت أنه وصل الساعة 4 عصر الثلاثاء بتوقيت القدس المحتلة على متن مركبة إلى وسط مدينة بئر السبع، وقاد عكس اتجاه حركة المرور، وقام بدهس راكب دراجة نارية توفي لاحقًا متأثرًا بجروحه داخل مستشفى سوروكا.

وعند الساعة 4:08، توقف أبو القيعان في محطة وقود “سونول” التابعة لمركز تجاري على طريق الخليل- بئر السبع، ودخلها وطعن إسرائيلية بشكل متكرر حتى قتلها ثم غادر المكان، بحسب المصدر.

وفي الساعة 4:15، وصل إلى مركز تجاري، وطعن إسرائيلية في الأربعينيات من عمرها، كما طعن شخصين آخرين وأصابهما بجروح خطيرة.

وعند الساعة 4:25، نزل سائق حافلة كان في مكان الحادث وسحب مسدسه وهدد أبو القيعان وطالبه بإلقاء السكين على الأرض، وعندما حاول الأخير الاقتراب منه أطلق النار برصاصة واحدة تجاهه، ثم سُمع بعدها عياران ناريان آخران من أحد المارة في المكان.

وقالت منظمة “زكاه” لخدمات الإسعاف (رسمية) على حسابها في تويتر، إن المنفذ فارق الحياة، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن “مدنيين كانوا في موقع الحادث أطلقوا النار (على المشتبه به)”.

وأفادت القناة العبرية بأن أبو القيعان كان أسيرًا محررًا قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ارتفاع عدد قتلى عملية الطعن في مدينة #بئر_السبع إلى 4 أشخاص واستشهاد منفذ العملية الأسير الفلسطيني المحرر #محمد_غالب_أبوالقيعان من سكان بلدة #حورة في #النقب المحتل pic.twitter.com/mvnfp3wFfa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2022

“رد مشروع”

واعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان، الثلاثاء، أن عملية الطعن في مدينة بئر السبع بإسرائيل، رد “طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال”.

وقالت حماس في بيانها، إن “انتفاضة شعبنا وتصديه البطولي لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه المتصاعد ستتواصل بكل قوّة، ردًا على العدوان وحماية للأرض والمقدسات”.

وأضافت أن “العملية حلقة في سلسلة مقاومة شعبنا في مواجهة العنجهية الصهيونية التي تجرأت على الدم الفلسطيني”.

ودعت الحركة أهالي النقب والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفلسطينيي الـ48 إلى “مزيد من تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه، دفاعًا عن الأرض والمقدسات”.

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي عملية النقب “شرارة الانتفاضة ضد التهجير والأسر”، وقالت في بيان، إن “جذوة الانتفاضة ستبقى مشتعلة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا”.

الشهيد #محمد_غالب_أبوالقيعان منفذ عملية #بئر_السبع من مواليد 1988 وهو أسير محرر من سكان بلدة #حورة في #النقب المحتل قضى حكما بالسجن 5 سنوات وكان مدرسا للمرحلة الثانوية. • أسفرت العملية عن مقتل 4 إسرائيليين واستشهاد المنفذ pic.twitter.com/xFW7kzv6SM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2022

بينيت يتوعد

وأظهرت مقاطع فيديو -تداولها إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي- شخصين يطلقان النار على المنفذ.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “رجلًا مسلحًا بسكين وصل إلى منطقة تجارية في بئر السبع وأصاب ثلاثة مدنيين”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت -الذي عاد لتوّه من قمة ثلاثية في مصر جمعته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد- متابعته للحادث.

وأشاد بينيت بمطلقي النار على المهاجم وقال إنهم “أظهروا قوة وشجاعة ومنعوا وقوع المزيد من الضحايا”.

وقال إن “قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، سنعمل ضد الإرهابيين وسنلاحقهم أيضًا ونلاحق من يساعدهم”.

אני שולח את תנחומיי העמוקים למשפחות הנרצחים בפיגוע הקשה בבאר שבע ומתפלל לשלום הפצועים. קיימתי כעת הערכת מצב והתייעצות עם השר לביטחון פנים ועם מפכ״ל המשטרה בעקבות הפיגוע. >> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 22, 2022

إدانة العملية

من جهته، أدان رئيس القائمة العربية الموحدة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) منصور عباس العملية “الإجرامية”، على حد وصفه.

ونشر عباس عبر حسابه على فيسبوك بيانًا قال فيه “تدين القائمة العربية الموحدة بشدة العملية الإجرامية في بئر السبع، وتبعث بتعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.