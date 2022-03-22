هل يمارس الغرب ضغوطا على تركيا لوقف تقدم صناعاتها العسكرية؟ (فيديو)

كشف رئيس هيئة الصناعات الدفاعية العسكرية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عن ضغوط تمارسها الدول الكبرى على تركيا لوقف تقدم الصناعات العسكرية الوطنية.

وقال في حديث مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر إن الضغط الذي يسلطونه على تركيا قديم متجدد، فنحن ممنوعون من أبسط المنتجات ونعمل على البحث عن بدائل.

وأضاف نحن “نقول للأطراف التي تحرمنا من تلك المنتجات إننا سنطورها ونصنعها بأنفسنا”.

وتابع “نحن نقول إذا صنع الآخرون منتجا ما، فنحن نستطيع تصنيعه، هم بشر ونحن بشر”.

وأكد أن ما حصل في أوكرانيا كان بسبب اعتمادها على الغرب في موضوع تسليحها، وتركيا تعرف هذا الأمر وقد جربته؛ لذلك كان من الواجب علينا تصنيع الأسلحة محليا.

وقال إن الأزمة الأوكرانية أكدت لنا مشكلة الارتباط بالخارج في كل القطاعات، وليس فقط العسكري.

هل تمارس أمريكا والدول الكبرى ضغوطًا على #تركيا لوقف تقدم الصناعات العسكرية الوطنية؟

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية يُجيب.. pic.twitter.com/JoBmpJfxsI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

وباعت تركيا طائرات مسيّرة من طراز (بيرقدار تي بي 2) لكييف ووقعت اتفاقا للمشاركة في إنتاج المزيد خلال زيارة قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي.

وخلال سنوات، رسخت تركيا سمعة طائراتها المسيّرة في السوق في عدد من النزاعات التي شكلت مسارح عرض لها.

وفي ناغورني كاراباخ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أسهمت الطائرات التركية المسيّرة في إحداث تحول حاسم لمصلحة أذربيجان ضد أرمينيا.