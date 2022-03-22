مقتل 4 إسرائيليين في عملية طعن بمدينة بئر السبع واستشهاد المنفّذ (فيديو)

ذكر مراسل الجزيرة ووسائل إعلام إسرائيلية أن 5 أشخاص قتلوا في عملية طعن بمدينة بئر السبع في منطقة النقب، بينهم منفّذ العملية.

وذكرت مصادر طبية أن القتلى رجل و3 نساء، مشيرة إلى سقوط عدد من المصابين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم وقع قرب مركز تجاري وسط المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سائق حافلة أطلق الرصاص على المنفّذ فقتله.

وأظهرت مقاطع فيديو رجلًا يرتدي زيًّا مدنيًّا يطلق الرصاص من مسافة قريبة على منفّذ العملية الذي سقط على الأرض.

ارتفاع عدد قتلى عملية الطعن في مدينة #بئر_السبع إلى 4 أشخاص واستشهاد منفذ العملية الأسير الفلسطيني المحرر #محمد_غالب_أبوالقيعان من سكان بلدة #حورة في #النقب المحتل pic.twitter.com/mvnfp3wFfa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2022

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد صدم منفّذ العملية عددًا من المارة بسيارته قبل أن يترجل وبدأ في طعنهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن منفّذ العملية هو الأسير المحرر محمد غالب أبوالقيعان من سكان بلدة حورة في النقب.